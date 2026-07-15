НКЦПФР шукатиме фінансових махінаторів разом із регуляторами понад 100 країн

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) підписала Багатосторонній меморандум IOSCO (MMoU) — головний міжнародний документ, який об'єднує регуляторів ринків капіталу понад 100 країн світу. Церемонія підписання відбулася у штаб-квартирі IOSCO в Мадриді. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що це змінює на практиці?

Раніше українському регулятору доводилося шукати обхідні шляхи та складні юридичні процедури, щоб отримати інформацію про сумнівні транскордонні операції. Тепер НКЦПФР матиме прямий і швидкий канал зв'язку з колегами з усього світу.

Завдяки меморандуму Україна зможе:

оперативно обмінюватися даними про операції на ринках капіталу;

дізнаватися, хто є справжніми кінцевими бенефіціарами компаній-учасниць ринку;

запитувати документи для розслідувань у закордонних колег;

спільно викривати міжнародні фінансові махінації, інсайдерську торгівлю та маніпулювання ринком.

Обмін інформацією працюватиме в обидва боки: Україна так само ділитиметься даними на запити іноземних партнерів.

Чому це важливо для України?

Довіра інвесторів безпосередньо залежить від того, наскільки прозорим і підзвітним є ринок, у який вони вкладають кошти.

«Стати підписантом IOSCO MMoU є одним із найвагоміших міжнародних сигналів довіри у сфері фінансів. Статус підписанта підвищує прозорість і доброчесність українського ринку капіталу, посилює захист прав інвесторів та зміцнює міжнародну репутацію України як держави, що впроваджує найкращі світові стандарти регулювання», — йдеться у повідомленні.

Довідка

IOSCO (International Organization of Securities Commissions) — міжнародна організація, яка об'єднує регуляторів ринків капіталу з понад 100 юрисдикцій. Її члени здійснюють нагляд приблизно за 95% світових ринків капіталу. Організація розробляє міжнародні стандарти регулювання, спрямовані на захист прав інвесторів, забезпечення прозорості ринків та розвиток міжнародного співробітництва.

MMoU (Multilateral Memorandum of Understanding) — багатосторонній меморандум IOSCO про консультації, співробітництво та обмін інформацією, основний міжнародний механізм взаємодії між регуляторами ринків капіталу. Він дозволяє оперативно обмінюватися інформацією та співпрацювати під час розслідування порушень на ринках капіталу.