До закриття міжбанку в середу, 15 липня, курс долара знизився на 12 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу, євро подешевшало на 14 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.
15 липня 2026, 17:35
Курс валют на закритті міжбанку: долар та євро подешевшали
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Відкриття 15 липня
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Закриття 15 липня
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Зміни
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44,80/44,85
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44,68/44,72
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12/13
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51,22/51,26
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51,08/51,11
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14/15
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,52−45,01 грн. Євро купують за 50,87 грн, а продають за 51,52 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,80−44,80, євро — 51,25−51,37 грн.
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Джерело: Мінфін
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