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15 липня 2026, 18:02

Рідкісний скелет тиранозавра продали на аукціоні за рекордні $50 мільйонів (фото)

Скелет тиранозавра рекса (T. rex), знайдений у Південній Дакоті, став найдорожчим викопним екнатом в історії аукціонів. У вівторок, 14 липня, на торгах Sotheby’s у Нью-Йорку його придбали за рекордні $50 130 000. Про це повідомляє CNN.

Рідкісний скелет тиранозавра продали на аукціоні за рекордні $50 мільйонів (фото)
Фото: Sotheby’s

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Хто такий Гас?

Скелет віком близько 67 мільйонів років отримав прізвисько Гас (Gus) — на честь покійного Гері «Гаса» Лікінга, власника ранчо в окрузі Гардінг (Південна Дакота), на чиїй землі й виявили знахідку. Чоловік пішов із життя у 2022 році, коли розкопки тривали лише перший рік.

За даними Sotheby’s, Гас — один із найбільших колись знайдених тиранозаврів:

  • Довжина — 11,6 метра;
  • Висота — 3,8 метра;
  • Розмір черепа — 137 сантиметрів.

Фото: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images

Скелет складається зі 183 викопних кісток. Це означає, що він збережений приблизно на 61% за кількістю елементів або на 75−80% за загальною масою.

Як і більшість інших відомих тиранозаврів, Гаса знайшли у формації Хелл-Крік — легендарному геологічному «цвинтарі динозаврів», що охоплює штати Монтана, Вайомінг та Дакоту. Саме тут у 1902 році відкопали одного з перших T. rex, і саме на основі тутешніх знахідок вид отримав свою назву.

Рекордна ціна

Попередній рекорд належав стегозавру на ім'я Апекс (Apex). У 2024 році мільярдер Кен Гріффін придбав його за $44,6 млн. Зараз цей скелет тимчасово виставлений у Нью-Йоркському музеї природної історії за договором оренди на 4 роки.

Перед початком аукціону Гаса оцінювали значно скромніше — у діапазоні від $20 до $30 мільйонів. Проте фінальну рекордну ставку зробили телефоном, перевищивши всі очікування.

Втрачений для науки?

Палеонтологи зазвичай б'ють на сполох, коли такі знахідки потрапляють у приватні руки, вважаючи їх «втраченими для науки». Справа в тому, що наукові журнали публікують дослідження лише тих експонатів, які зберігаються у відкритих для публіки музеях та інститутах. Якщо скарб лежить у приватній колекції, інші вчені не можуть перевірити висновки колег, що порушує базовий принцип наукової верифікації.

Тим часом Гас надзвичайно цікавий як для науки, так і для колекціонерів:

  • Його череп оригінальний на 82%.
  • Збереглися рідкісні деталі: вилкова кістка (дужка), повний таз та обидві стопи (досі було відомо лише про одного тиранозавра з двома добре збереженими стопами).
  • На кістках Гаса є сліди від укусів та переломів, які затягнулися ще за життя динозавра.

Хоча аукціонний дім називає Гаса одним із найповніших скелетів, він усе ж поступається двом іншим відомим експонатам: тиранозавру Стену (Stan), якого у 2020 році продали за $31,8 мільйона з повнотою у 70%, та Сью (Sue) — першому динозавру на аукціоні (продали у 1997 році), який і досі тримає планку першості із 90% збережених кісток.

Комерційний потенціал та «повні права»

Великий плюс Гаса — він продається з «повними правами». Це означає, що його скелет не містить жодних запатентованих чи захищених авторським правом зліпків інших динозаврів. Зазвичай, якщо у знайденому скелеті бракує кісток, науковці купують та вставляють копії (зліпки) з уже відомих скелетів.

Головним джерелом для таких копій у світі є Стен, земляк Гаса з того ж округу Південної Дакоти. Тепер новий власник Гаса може стати прямим конкурентом власників Стена, продаючи ліцензії та виготовляючи власні зліпки кісток для музеїв чи приватних колекціонерів.

Тепер уся увага прикута до покупця, особу якого наразі не розкривають, і до того, що він вирішить зробити зі скам'янілістю.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
BatonUA
BatonUA
15 липня 2026, 20:53
#
Динозаври так і не дізналися, що будуть мавпи які за папір будуть торгувати їх скелетами
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