Goldman Sachs випускає єврооблігації після залучення $10 мільярдів на ринку США

У середу, 15 липня, фінансова корпорація Goldman Sachs Group Inc. розпочала продаж єврооблігацій, який складатиметься з трьох траншів. Це відбулося наступного дня після публікації фінансового звіту та масштабного розміщення боргових зобов'язань у США на суму $10 млрд, повідомляє Bloomberg.

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Обсяг та структура нової угоди

Американський банк планує залучити щонайменше 1,5 млрд євро ($1,7 млрд) в межах цього великого випуску. Про це повідомило джерело, знайоме з ситуацією, яке побажало залишитися анонімним.

Розміщення складається з трьох траншів:

двох — із плаваючою та фіксованою ставками, які можуть бути достроково викуплені через 3 роки;

третього — із довшим строком погашення та фіксованою ставкою, який можна буде відкликати через 7 років.

Попередні рекорди банку

Цього року Goldman Sachs уже провів дві найбільші боргові угоди серед фінансових інституцій. У лютому банк залучив 7 млрд євро через чотири єврові транші, що стало наймасштабнішим розміщенням у європейському фінансовому секторі у 2026 році. А в січні компанія продала облігації на рекордні $16 млрд — це найбільший випуск в історії для американських банків.

Водночас під час розміщення трьох траншів облігацій у США у вівторок попит інвесторів на піку сягнув близько $32 млрд.

Фінансовий зліт

Нові угоди відбуваються після того, як Goldman Sachs перевершив власні рекорди на Волл-стріт за доходами від торгівлі акціями. За підсумками кварталу цей бізнес приніс банку $7,42 млрд, що перевищує сукупний результат за весь 2019 рік. Крім того, інвестиційно-банківський підрозділ отримав найвищі комісійні доходи з 2021 року.

Цінові очікування

Початкові орієнтири прибутковості для паперів із плаваючою ставкою становлять близько 100−105 базисних пунктів понад тримісячну ставку Euribor.

Коротші облігації з фіксованою ставкою пропонують із премією в районі 90−95 базисних пунктів до середніх свопів (mid-swaps), а найдовший транш — із премією близько 125−130 базисних пунктів.

Очікується, що облігації отримають такі кредитні рейтинги:

A2 від Moody’s Ratings;

BBB+ від S&P Global Ratings;

A від Fitch Ratings.

Єдиним організатором цього випуску виступає Goldman Sachs Group Inc.