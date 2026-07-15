Tether заморозила $131 млн USDT через зв'язки з Іраном, майнери скоротили видобуток біткоїна: що нового

Tether заморозила $131 млн в USDT на запит США через зв'язки з Іраном

Компанія Tether зробила жорсткий крок у межах боротьби з обходом санкцій, заблокувавши 131 млн USDT на чотирьох гаманцях у мережі TRON. Згодом стало відомо, що ці цифрові адреси були офіційно внесені до «чорного списку» Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Першим про блокування великих сум повідомив блокчейн-аналітик під ніком Specter. За його даними, кошти на ці гаманці надходили через транзитні платформи DTC Pay та Bitso.

Які саме адреси потрапили під блокування:

TFQbqaNbmq2xsVor2NbufLkYZvxFC9wC7k — заморожено $85,47 млн;

TJdgB1k6ot3f2nLuZug6D8eD3HavTmzmSK — заморожено $30,96 млн;

TXGHxdYbGy574z5hBu4LNzq9NzjZQ9bhUf — заморожено $12,3 млн;

TAhwhFv3JpK39Nc2m8W5LPCcoTisutiRfp — заморожено $1,28 млн.

Усі ці адреси фігурують в оновленому переліку підсанкційних суб'єктів OFAC, який оприлюднили 14 липня 2026 року. За інформацією американського відомства, гаманці безпосередньо пов'язані з діяльністю Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та Центрального банку Ірану.

Раніше фінансові розвідки неодноразово заявляли, що Тегеран активно використовує стейблкоїни для обходу глобальних обмежень та фінансування військових потреб.

Південна Корея прискорить розвиток блокчейн-сектору та готує Базовий закон про цифрові активи

Уряд Південної Кореї оголосив про наміри форсувати розвиток блокчейн-технологій та національного ринку цифрових активів у другій половині 2026 року. Як повідомляє The Block із посиланням на Міністерство фінансів та економіки країни, Сеул готує масштабну нормативну базу для повноцінної інтеграції криптоіндустрії в традиційну фінансову систему.

Стратегічний план корейської влади охоплює кілька ініціатив: від ухвалення профільного законодавства до токенізації державного боргу та відкриття шляху для інституційного капіталу.

Одним із центральних векторів нової програми стане експериментальний проєкт із токенізації державних облігацій. Цю ініціативу планують тісно інтегрувати з платформою державної цифрової валюти центрального банку (CBDC).

Запуск пілотного проєкту намічений на 2027 рік. Паралельно з цим Банк Кореї проведе серію технічних досліджень, щоб оцінити можливості та безпеку взаємодії національної CBDC з іншими публічними та приватними блокчейн-мережами.

Для створення прозорих правил гри уряд прискорить розробку та ухвалення Базового закону про цифрові активи. Цей документ покликаний чітко врегулювати діяльність криптовалютних компаній, а також запровадити окремі жорсткі вимоги для емітентів стейблкоїнів, які мають прив'язку до національної валюти — корейської вони.

Крім того, Міністерство фінансів розробляє правила для проведення транскордонних розрахунків за допомогою стейблкоїнів. Влада також підтримає внесення ключових змін до чинного Закону про ринки капіталу. Саме це коригування законодавства має офіційно дозволити запуск перших у країні спотових криптовалютних ETF, на які вже давно чекають локальні інвестори.

Уряд США перевів конфісковану криптовалюту на $288 мільйонів на Coinbase Prime

Уряд США здійснив масштабне переміщення конфіскованих цифрових активів загальною вартістю близько $288 млн на кастодіальну платформу Coinbase Prime. Транзакції зафіксували аналітики компанії Arkham Intelligence.

За наявними даними, транскордонний переказ охопив біткоїни та Ethereum, які раніше були конфісковані правоохоронцями в межах гучних кримінальних справ — зокрема, у ліквідованої криптобіржі BTC-e, наркоторговця Раяна Фараса та колишнього співробітника Oracle Браяна Крюсона.

Найбільша транзакція була здійснена з гаманця, пов'язаного зі справою наркоторговця Раяна Фараса (відомого в даркнеті як xanaxman). З його конфіскованих фондів 2875 BTC (оціночно $178 млн) спочатку перевели на проміжну адресу, а вже звідти в повному обсязі зарахували на депозитний рахунок Coinbase Prime.

За аналогічним сценарієм рухалися й кошти біржі BTC-e: з пов'язаного з цим майданчиком гаманця на біржу надійшло 925,5 BTC вартістю приблизно $57 млн.

Водночас конфіскований у справі Браяна Крюсона Ethereum відправили на Coinbase Prime напряму. Мова йде про 30 007 ETH, ринкова вартість яких на момент переказу перевищувала $53 млн.

Окрім цього, аналітики помітили переміщення ще 140,2 BTC між внутрішніми урядовими адресами та «холодним» сховищем Coinbase. Експерти припускають, що у цьому випадку йдеться про звичайний внутрішній перерозподіл активів, а не про намір зафіксувати прибуток.

«Зарахування великих обсягів криптовалюти на біржові депозити традиційно трактується ринком як підготовка до продажу або конвертації в інші активи (наприклад, у стейблкоїни). З міркувань безпеки державні органи зазвичай тримають конфісковані кошти на автономних холодних гаманцях, а на торговельні платформи їх виводять безпосередньо перед проведенням угод», — зазначають у CoinDesk.

Попри значний масштаб поточної транзакції, вона є лише невеликою частиною конфіскованого портфеля США. За даними сервісу Arkham, під контролем американського уряду досі залишаються криптоактиви загальною вартістю близько $20,65 млрд, зокрема:

324 552 BTC;

28 394 ETH;

145,5 млн USDT.

Три майнінгові компанії скоротили видобуток біткоїна в червні, але акції лідерів зросли на тлі мільярдних угод

Три провідні майнінгові компанії — CleanSpark, BitFuFu та Canaan — повідомили про зниження обсягів видобутку біткоїна в червні 2026 року. Падіння показників відбулося навіть попри те, що складність майнінгу в мережі знизилася до мінімуму з початку року.

Статистика видобутку та причини просідання:

CleanSpark: видобула 614 BTC (проти 671 BTC у травні). Падіння середнього операційного хешрейту з 46 EH/s до 43 EH/s спричинило зниження темпів. На балансі компанії залишається 13 924 BTC. Акції компанії зросли до $13 (+5%).

BitFuFu: згенерувала 125 BTC (проти 177 BTC у травні). Зниження пов'язане зі скороченням орендованих потужностей, через що загальний хешрейт просів з 19,5 EH/s до 15 EH/s. Попри це, компанія розширює власний парк обладнання. Акції подорожчали до $1,42 (+7%).

Canaan: виробила 64 BTC (проти 90 BTC у травні). Причина — планове обслуговування енергомережі на одному з майданчиків. Водночас компанія наростила власні резерви до рекордних 1915 BTC та 3952 ETH. Акції просіли до $0,2 (-1,5%).

Найважливішою подією для ринку стала трансформація CleanSpark. 14 липня компанія підписала 20-річний договір оренди кампусу свого дата-центру в Джорджії (потужністю 175 МВт) із великим технологічним партнером.

Сума угоди оцінюється у $6,6 млрд із можливістю збільшення до $11,6 млрд у разі продовження терміну оренди. Очікується, що об'єкт запустять наприкінці 2027 року, а чистий операційний дохід для CleanSpark складе близько $330 млн щорічно. За словами керівника компанії Метта Шульца, ця угода ознаменує диверсифікацію бізнесу та вихід за межі звичайного майнінгу біткоїна у сферу масштабної цифрової інфраструктури.