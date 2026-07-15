Долар і євро додали в ціні: нові котирування валютного ринку 15 липня

У середу, 15 липня, на готівковому ринку середній курс долара додав 4 копійки в покупці і не змнівся у продажу. Євро додало 7 копійок у покупці та 8 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах втритив 3 копійки у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 12 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,58−45,05 грн. Євро купують за 50,92 грн, а продають за 51,60 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,85−44,83, євро — 51,25−51,47 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,80−44,85 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,22−51,26 грн/євро.

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