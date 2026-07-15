Бензинові авто знову набирають популярність: які моделі обирали найчастіше

У першому півріччі 2026 року автопарк України поповнили 77,2 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє «Укравтопром».

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Основну частину цього сегмента сформували імпортовані вживані авто. За шість місяців українську реєстрацію отримали 64,3 тис. бензинових легковиків із пробігом. Це на 21% більше, ніж торік.

Нових бензинових авто було зареєстровано 12,9 тис. одиниць. У цьому сегменті зростання склало 6%.

Найпопулярніші нові бензинові авто

Лідером серед нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами став Hyundai Tucson. У першому півріччі українці зареєстрували 1141 такий автомобіль.

До топ-5 нових бензинових моделей увійшли:

Hyundai Tucson — 1141 авто; Mazda CX-5 — 910 авто; Skoda Karoq — 583 авто; Renault Duster — 570 авто; Suzuki SX4 — 538 авто.

Рейтинг показує, що в сегменті нових бензинових авто українці найчастіше обирають кросовери. Це пояснюється універсальністю таких моделей, вищим кліренсом, місткістю та зручністю для щоденного використання в місті й за його межами.

Hyundai Tucson та Mazda CX-5 утримують сильні позиції завдяки поєднанню комфорту, репутації та популярного формату SUV. Skoda Karoq, Renault Duster і Suzuki SX4 приваблюють покупців практичністю та зрозумілою вартістю володіння.

Що купували з пробігом

Серед імпортованих вживаних бензинових авто перше місце посів Volkswagen Tiguan. За пів року українську реєстрацію отримали 4053 такі автомобілі.

До п’ятірки найпопулярніших вживаних бензинових моделей увійшли:

Volkswagen Tiguan — 4053 авто; Volkswagen Golf — 3866 авто; Nissan Rogue — 3625 авто; Audi Q5 — 3479 авто; Skoda Octavia — 1968 авто.

У цьому рейтингу також помітна перевага кросоверів. Volkswagen Tiguan, Nissan Rogue та Audi Q5 залишаються популярними завдяки широкій пропозиції на зовнішніх ринках, відносній ліквідності та попиту на більші автомобілі.

Volkswagen Golf і Skoda Octavia утримують попит серед тих, хто шукає практичний автомобіль із нижчою вартістю утримання, доступними запчастинами та зрозумілою історією експлуатації.

Чому бензинові авто зростають

Зростання сегмента бензинових авто відбувається на тлі зміни моторних вподобань українців. Після періоду активного інтересу до електромобілів частина покупців знову обирає традиційніші силові установки.

Для багатьох бензинові моделі залишаються зрозумілим і прогнозованим варіантом. Покупці враховують не лише ціну автомобіля, а й доступність сервісу, вартість ремонту, наявність запчастин, ліквідність на вторинному ринку та незалежність від зарядної інфраструктури.

Як раніше писав «Мінфін», у першому півріччі 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 62% українського ринку нових легковиків, тоді як частка електромобілів у цьому сегменті знизилася до 8,3%.