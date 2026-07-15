Бензинові авто знову набирають популярність: які моделі обирали найчастіше

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 липня 2026, 10:10

Бензинові авто знову набирають популярність: які моделі обирали найчастіше

У першому півріччі 2026 року автопарк України поповнили 77,2 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє «Укравтопром».

У першому півріччі 2026 року автопарк України поповнили 77,2 тис.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Основну частину цього сегмента сформували імпортовані вживані авто. За шість місяців українську реєстрацію отримали 64,3 тис. бензинових легковиків із пробігом. Це на 21% більше, ніж торік.

Нових бензинових авто було зареєстровано 12,9 тис. одиниць. У цьому сегменті зростання склало 6%.

Найпопулярніші нові бензинові авто

Лідером серед нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами став Hyundai Tucson. У першому півріччі українці зареєстрували 1141 такий автомобіль.

До топ-5 нових бензинових моделей увійшли:

  1. Hyundai Tucson — 1141 авто;
  2. Mazda CX-5 — 910 авто;
  3. Skoda Karoq — 583 авто;
  4. Renault Duster — 570 авто;
  5. Suzuki SX4 — 538 авто.

Рейтинг показує, що в сегменті нових бензинових авто українці найчастіше обирають кросовери. Це пояснюється універсальністю таких моделей, вищим кліренсом, місткістю та зручністю для щоденного використання в місті й за його межами.

Hyundai Tucson та Mazda CX-5 утримують сильні позиції завдяки поєднанню комфорту, репутації та популярного формату SUV. Skoda Karoq, Renault Duster і Suzuki SX4 приваблюють покупців практичністю та зрозумілою вартістю володіння.

Що купували з пробігом

Серед імпортованих вживаних бензинових авто перше місце посів Volkswagen Tiguan. За пів року українську реєстрацію отримали 4053 такі автомобілі.

До п’ятірки найпопулярніших вживаних бензинових моделей увійшли:

  1. Volkswagen Tiguan — 4053 авто;
  2. Volkswagen Golf — 3866 авто;
  3. Nissan Rogue — 3625 авто;
  4. Audi Q5 — 3479 авто;
  5. Skoda Octavia — 1968 авто.

У цьому рейтингу також помітна перевага кросоверів. Volkswagen Tiguan, Nissan Rogue та Audi Q5 залишаються популярними завдяки широкій пропозиції на зовнішніх ринках, відносній ліквідності та попиту на більші автомобілі.

Volkswagen Golf і Skoda Octavia утримують попит серед тих, хто шукає практичний автомобіль із нижчою вартістю утримання, доступними запчастинами та зрозумілою історією експлуатації.

Чому бензинові авто зростають

Зростання сегмента бензинових авто відбувається на тлі зміни моторних вподобань українців. Після періоду активного інтересу до електромобілів частина покупців знову обирає традиційніші силові установки.

Для багатьох бензинові моделі залишаються зрозумілим і прогнозованим варіантом. Покупці враховують не лише ціну автомобіля, а й доступність сервісу, вартість ремонту, наявність запчастин, ліквідність на вторинному ринку та незалежність від зарядної інфраструктури.

Як раніше писав «Мінфін», у першому півріччі 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 62% українського ринку нових легковиків, тоді як частка електромобілів у цьому сегменті знизилася до 8,3%.

Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua та отримуйте поліс на свій e-mail за 5 хвилин

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Faraday и 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами