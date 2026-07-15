Як сформувати оптимальний інвестиційний портфель з ETF?

Якщо інвестор не може спрогнозувати, які ринкові умови чекають на нього у майбутньому, він має сконфігурувати портфель з ETF таким чином, щоб той витримував будь-які ринкові ситуації і міг підтримати інвестора в той чи інший момент часу. Таку думку озвучила сертифікована експертка з роботи на фондовому ринку із досвідом 20 років та інвестиційний консультант Біржового Університету Анна Гапа на конференції VLASNA , яку організували фінансові портали «Мінфін» та Finance.ua.

Експертка наголосила, що однозначної відповіді на питання «Який клас активів доцільніший чи кращий для інвестицій?» не існує. Адже історично в різні періоди часу, в залежності від ринкових умов, той чи інший клас активів показував кращу дохідність.

Водночас обираючи оптимальний для себе портфель, інвестору слід відповісти на три ключові питання.

1. Який горизонт інвестувань ви розглядаєте?

«Справа в тому, що найбільшу дохідність, історично, на фондовому ринку приносить клас акцій, але він є дуже волатильним і в деякі періоди може показувати, якісь просадки. І ми можемо отримувати негативний результат на своєму портфелі», — зауважує Анна Гапа.

Однак, якщо розглядати відрізки часу понад 15 і 20 років, то економічна теорія говорить, що на таких великих відрізках часу середня дохідність, яку отримує інвестор, наближається до його цільового значення.

«Це означає, що якщо у нас більше ніж 15−20 років на інвестицію, ми можемо більш сміливіше інвестувати в акції. Якщо ж у нас короткий горизонт інвестування, відповідно інвестиції в акції можуть бути дуже ризикованими», — пояснює експертка.

2. Яка ваша особиста толерантність до ризику?

Тут варто зважити: чи готові ви витримувати велику просадку в активах і власне яку суму просадки ви готові витримати?

«Відповісти на це запитання іноді допомагає те, скільки в нас часу активної роботи, коли ми можемо, власне, накопичувати капітал до виходу на пенсію, коли нам потрібно буде його споживати. І друге — це є вартість безпосередньо самого капіталу і яку частку з нього ми можемо виділити на ці ризикові інвестиції», — говорить Анна Гапа.

3. Чи будуть оподатковуватися курсові різниці?

Наприклад, фонди грошового ринку, які мають невелику дохідність, можуть бути недоцільними в вашому портфелі. Інвестору слід вирішити, чи хоче він отримувати дивіденди чи буде шукати фонди, які їх не виплачують.

Експертка наголошує, що інвестор має сплатити податок з дивідендів і ця сума буде вимиватися з накопичувального капіталу.

«У випадку, якщо ви отримуєте дивіденди, в вас виникає зобов'язання. Або якщо продаєте активи з портфелю, у вас виникає зобов'язання подавати щорічну декларацію про одержані доходи. Так от, якщо ви не хочете щорічно подавати декларацію, у вас немає інших якихось доходів, по яких ви зобов'язані це робити, то ви можете вибирати в інвестиційний портфель фонди, які не виплачують дивіденди і таким чином не витрачати свій час на заповнення щорічної декларації», — пояснює Анна Гапа.

Інвестиційна консультантка Біржового Університету радить пошукати альтернативні інвестиційні можливості на українському внутрішньому ринку для забезпечення тих чи інших класів активів. Це можуть бути, наприклад, грошові кошти через банківські депозити чи через ОВДП.

Повний виступ Анни Гапи та запис трансляції конференції VLASNA ви можете переглянути за посиланням.

Партнери заходу

Конференція VLASNA відбулася в онлайн-форматі 9 липня. Участь у заході була безкоштовною, а його проведення стало можливе за підтримки:

Генерального інформаційного партнера — Благодійний фонд «Твоя опора», який з 2014 року під керівництвом Валерії Татарчу́к надає масштабну гуманітарну допомогу. Золотого партнера — «Біржовий університет», де українців навчають впевнено інвестувати та заробляти на фондовому ринку.

Portmone — платіжного сервісу, з яким прийом оплат стає простим і зручним.

Академії Мінфін — освітніньої платформі про фінансову грамотність.

Pro Invest — навчальної програми для створення власної інвестиційної стратегії та портфеля.

Організатори конференції VLASNA, сайти «Мінфін» та Finance.ua щиро вдячні партнерам за важливий внесок у проведення цього івенту.