Трамп: Іран можуть внести до законопроєкту про санкції проти росії

Іран і підтримуване ним ліванське радикальне ісламістське угруповання «Хезболлах» можуть бути включені до законопроєкту про нові санкції щодо росії, підготовлений покійним сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який розглядається Конгресом США. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у вівторок, 14 липня, у ході переговорів із прем'єр-міністром Іраку Алі аз-Зейді у Білому домі.

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При цьому питання про вторинні санкції щодо Китаю та Індії в цьому контексті не обговорюється, додав він.

Скасування плати за прохід через Ормузьку протоку

Того ж дня Трамп оголосив у соцмережі Truth Social, що США не стягуватимуть плату за прохід суден через Ормузьку протоку, незважаючи на її ранні заяви, а блокада зберігатиметься тільки для суден, що прямують до іранських портів або з них, а також перевозять іранські вантажі.

Він, за його словами, провів «продуктивні переговори з лідерами країн Близького Сходу» і вирішив замінити збір на «торговельні та інвестиційні угоди» з країнами Перської затоки. «Ці інвестиції будуть величезними, але водночас надзвичайно вигідними для них та їхнього майбутнього», — наголосив Трамп.

Нагадаємо

Напередодні глава Білого дому оголосив про взяття Ормузької протоки під контроль США та введення тарифів у розмірі 20% від усіх вантажів, що перевозяться, для суден, які проходитимуть через нього.

Він додав, що американські військові відновлюють блокаду щодо будь-яких іранських судів та «клієнтів» Тегерана. За його словами, США тепер називатимуться «охоронцем Ормузької протоки». Такий захід набирає чинності «негайно», додав Трамп. Крім того, він повідомив Конгрес про поновлення бойових дій проти Ірану.