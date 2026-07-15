Трамп: Іран можуть внести до законопроєкту про санкції проти росії

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 липня 2026, 9:26

Трамп: Іран можуть внести до законопроєкту про санкції проти росії

Іран і підтримуване ним ліванське радикальне ісламістське угруповання «Хезболлах» можуть бути включені до законопроєкту про нові санкції щодо росії, підготовлений покійним сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який розглядається Конгресом США. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у вівторок, 14 липня, у ході переговорів із прем'єр-міністром Іраку Алі аз-Зейді у Білому домі.

Іран і підтримуване ним ліванське радикальне ісламістське угруповання «Хезболлах» можуть бути включені до законопроєкту про нові санкції щодо росії, підготовлений покійним сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який розглядається Конгресом США.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у Фейсбуці: головні фінансові новини

При цьому питання про вторинні санкції щодо Китаю та Індії в цьому контексті не обговорюється, додав він.

Скасування плати за прохід через Ормузьку протоку

Того ж дня Трамп оголосив у соцмережі Truth Social, що США не стягуватимуть плату за прохід суден через Ормузьку протоку, незважаючи на її ранні заяви, а блокада зберігатиметься тільки для суден, що прямують до іранських портів або з них, а також перевозять іранські вантажі.

Він, за його словами, провів «продуктивні переговори з лідерами країн Близького Сходу» і вирішив замінити збір на «торговельні та інвестиційні угоди» з країнами Перської затоки. «Ці інвестиції будуть величезними, але водночас надзвичайно вигідними для них та їхнього майбутнього», — наголосив Трамп.

Нагадаємо

Напередодні глава Білого дому оголосив про взяття Ормузької протоки під контроль США та введення тарифів у розмірі 20% від усіх вантажів, що перевозяться, для суден, які проходитимуть через нього.

Він додав, що американські військові відновлюють блокаду щодо будь-яких іранських судів та «клієнтів» Тегерана. За його словами, США тепер називатимуться «охоронцем Ормузької протоки». Такий захід набирає чинності «негайно», додав Трамп. Крім того, він повідомив Конгрес про поновлення бойових дій проти Ірану.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами