До закриття міжбанку у вівторок, 14 липня, курс долара у купівлі не змінився, а у продажу зріс на 2 копійки, євро подорожчало на 29 копійок у купівлі та на 32 копійки у продажу.
14 липня 2026, 17:38
Курс валют на закритті міжбанку: євро подорожчало на 32 копійки
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Відкриття 14 липня
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Закриття 14 липня
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Зміни
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44,80/44,83
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44,80/44,85
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0 /2
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51,02/51,04
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51,31/51,36
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29/32
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,54−45,05 грн. Євро купують за 50,85 грн, а продають за 51,52 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,88−44,81, євро — 51,25−51,35 грн.
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Джерело: Мінфін
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