Долар перетнув 45 грн на готівковому ринку: курс валют на 14 липня

У вівторок, 14 липня, на готівковому ринку середній курс долара додав 12 копійок в покупці і 13 копійок у продажу. Євро додало 8 копійок у покупці та у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах втритив 10 копійок у купівлі та додав 6 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,51−45,02 грн. Євро купують за 50,78 грн, а продають за 51,44 грн.

За даними валютного аукціону,в обмінниках долар торгується за 44,65−44,80, євро — 51,15−51,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,80−44,83 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,02−51,04 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту