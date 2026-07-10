96% українок прагнуть фінансової незалежності, але реальний капітал мають одиниці. Про що говорили на конференції VLASNA?

96% українок прагнуть фінансової незалежності, але власний капітал сьогодні має лише незначна частина. Причина полягає у нестачі знань, практичних інструментів і зрозумілого маршруту до фінансової свободи.

Саме тому 9 липня відбулася онлайн-конференція VLASNA. Подія була присвячена фінансовій незалежності українських жінок, їх реальному місцю національній економіці, бар'єрам на їхньому шляху до капіталізації та конкретним інструментам для створення пасивного доходу й формування інвестиційного портфеля. Протягом дня учасниці дивились та слухали виступи експерток із фінансів, інвестування, підприємництва, кар'єрного розвитку, психології та сучасних технологій.

Конференція складалася з трьох великих тематичних блоків: інвестиції, власна справа та кар'єра. Саме вони стали трьома кроками до відповіді на головне питання: як перейти від бажання бути фінансово незалежною до створення власного капіталу.

Блок про інвестиції

Перший тематичний блок був присвячений інвестиціям. Спочатку засновниця Pro Invest Academy Наїда Хотинська розповіла, як сформувати стратегію пасивного доходу, чому важливо починати інвестувати якомога раніше та як створити систему, що працюватиме на довгострокову фінансову стабільність.

Потім, від загальних знань перейшли до практики. Так, експертка фондового ринку Анна Гапа, пояснила принцип роботи ETF-фондів, показала, як сформувати збалансований інвестиційний портфель та чому саме диверсифікація допомагає переживати будь-які ринкові коливання.

Також своїми знаннями поділилися Юлія Баткалова, засновниця школи BY Finance, яка розповіла про створення першого інвестиційного портфеля. Фінансові планерки iPlan.ua Уляна Гринчевська та Юлія Бабенко надали прокрокову інструкції з відкриття брокерського рахунку та використання захисних фінансових інструментів, зокрема ОВДП та облігацій.

Блок про власну справу

Під час онлайн трансляції конференції було представлено дослідження Work.ua, за даними якого виявилось, що станом на сьогодні жінки становлять 64% кандидатів на українському ринку праці. Водночас ексклюзивне дослідження Kantar Україна для конференції VLASNA, показало, що серед головних бар'єрів до фінансової свободи жінки називають нестачу знань, стартового капіталу та впевненості у власних рішеннях. Саме тому окремий блок конференції був присвячений підприємництву та масштабуванню бізнесу.

Так Олена Борисова, CEO Gastro Family та засновниця консалтингової агенції SAPUNOVA, розповіла, як будувати бізнес, готовий до масштабування. Вона поділилась думками чому франчайзинг може стати ефективною моделлю розвитку та на що варто звернути увагу українським компаніям, які планують вихід на європейські ринки.

Практичним продовженням цієї теми став виступ Юлії Павленко, директорки департаменту міжнародних операцій АТ «Укрпошта». Вона пояснила, як українським виробникам вийти на глобальні маркетплейси Etsy, eBay, Amazon і Shopify та які можливості сьогодні відкриває міжнародна електронна комерція.

Блок про кар'єру

Для багатьох жінок шлях до фінансової незалежності починається карʼєрного розвитку та зростання власного доходу. Саме тому третій блок конференції був присвячений учасницям, які працюють за наймом і прагнуть впевнено будувати кар'єру, збільшувати свою цінність на ринку праці та досягати фінансових цілей.

Для того, щоб досягти своїх цілей варто ефективно презентувати себе роботодавцю, клієнту чи партнеру. Тому Анастасія Шевченко, директорка та співвласниця Global HR Solutions, розповіла, як за допомогою Elevator Pitch сформувати сильний особистий бренд та використовувати його для кар'єрного розвитку. А кар'єрна консультантка Уляна Ходорівська, поділилася практичними інструментами ведення переговорів. Вона пояснила, як аргументовано відстоювати власну цінність.

Звісно, це лише короткий огляд конференції VLASNA. Насправді програма була значно ширшою та охопила десятки практичних інструментів, кейсів і дискусій про фінанси, бізнес, кар'єру та особистий розвиток. Переглянути повний запис конференції можна за посиланням.

Дякуємо партнерам

Проведення конференції стало можливим завдяки підтримці партнерів, які поділяють цінності розвитку жіночого підприємництва, фінансової грамотності та професійного зростання.

Генеральним інформаційним партнером конференції став благодійний фонд «Твоя Опора». Це один із найбільших фондів України, який з 2014 року під керівництвом Валерії Татарчук надає масштабну гуманітарну допомогу. Це потужна організація, чиї звіти щорічно проходять незалежний аудит, і єдина українська команда, що входить до Всесвітньої Федерації Серця при Всесвітній організації охорони здоров’я. Дякуємо за вашу важливу місію!

Наш Золотий партнер — «Біржовий університет». Це єдиний в Україні навчальний центр із п’ятирівневою системою курсів для інвесторів. Вони професійно навчають українців інвестувати та впевнено заробляти на фондовому ринку.

Також ми щиро вдячні за підтримку нашим партнерам:

Portmone — сервісу, з яким прийом оплат стає простим і зручним: від платіжних посилань до повноцінного інтернет-еквайрингу. Бо власна справа завжди починається з першого клієнта.

— сервісу, з яким прийом оплат стає простим і зручним: від платіжних посилань до повноцінного інтернет-еквайрингу. Бо власна справа завжди починається з першого клієнта. Академії Мінфін — освітній платформі про фінансову грамотність, яка через онлайн-курси, воркшопи та вебінари вчить грамотно зберігати й примножувати свій капітал.

— освітній платформі про фінансову грамотність, яка через онлайн-курси, воркшопи та вебінари вчить грамотно зберігати й примножувати свій капітал. ProInvest Academy — навчальна програма для створення власної інвестиційної стратегії та портфеля.

Величезне дякуємо всім партнерам за підтримку жіночого лідерства!