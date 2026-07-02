Запрошуємо у інвестиційний тур від сайту «Мінфін»: 6 переваг, які ви отримаєте

Обираючи нерухомість для інвестицій , важливо мати змогу побачити її наживо, а не на глянцевих рендерах — щоб оцінити локацію, особисто поспілкуватися із забудовником, з’ясувати всі важливі деталі. А ще краще — порівняти кілька об'єктів та інвестиційних пропозицій. Саме така можливість у вас буде в інвестиційному турі від «Мінфін» — розгляньте 6 об'єктів на заході України за 2 дні.

В останні вихідні липня, 25−26 липня, група інвесторів у супроводі експертів «Мінфіну» — Олексія Козирева та Дмитра Бараниченка — вирушить в інвестиційний тур на захід України.

За два дні учасники відвідають шість об'єктів нерухомості у Львівській та Івано-Франківській областях: новозбудовані житлові комплекси, котеджні містечка та готельну нерухомість від провідних українських девелоперів Green Rest, Буде Дім і VAMBUD.

Розповідаємо, чому це унікальна можливість для інвесторів у нерухомість і чому варто долучитися.

Що ви отримаєте від цієї поїздки

Якщо ви зараз у пошуку перспективних інвестпропозицій — участь у турі заощадить вам десятки годин. Не потрібно самостійно шукати й порівнювати проєкти, вивчати презентації, організовувати телефонні дзвінки й перегляди.

Під час туру за одні вихідні ви розглянете 6 інвестиційних проєктів та предметно обговорите умови участі.

1. Поспілкуєтеся із забудовниками напряму

Представники компаній особисто презентують свої проєкти та дадуть відповіді на запитання. Ви дізнаєтеся про концепцію, документи, терміни реалізації, інвестиційну модель і перспективи розвитку кожного об'єкта.

2. Побачите не лише об'єкти, а й локації

Рендери й презентації, які зазвичай доступні на сайтах забудовників, не дають повного уявлення про об'єкт. Під час туру ви побачите все наживо, зможете оцінити локації та інфраструктуру.

3. Заощадите свій час на пошуку

Усього за два дні ви оглянете шість інвестиційних об'єктів від різних забудовників. На самостійний пошук, вивчення презентацій або організацію переглядів пішли б тижні чи навіть місяці.

4. Почуєте незалежний погляд експертів «Мінфіну»

У турі вас супроводжуватимуть експерти «Мінфіну» Олексій Козирев та Дмитро Бараниченко. Вони допоможуть оцінити особливості локації та звернуть увагу на важливі деталі.

5. Матимете потужний нетворкінг

У цій бізнес-поїздці ви познайомитеся з іншими інвесторами, в реальних умовах обміняєтесь враженнями від об'єктів. Це можливість обмінятися досвідом, розумінням векторів для інвестицій та в цілому приємний бонус всієї поїздки. Ви будете серед своїх.

6. Отримаєте додаткові переваги

Учасникам туру будуть доступні спеціальні пропозиції від забудовників.

Умови участі

Участь у турі безкоштовна. Трансфер між усіма локаціями, відвідування об'єктів, зустрічі із забудовниками, обіди та фуршет включені в програму. «Мінфін» подбає про організацію і супровід.

Але звертаємо вашу увагу! Учасники оплачують дорогу до місця збору учасників — Івано-Франківська — та назад зі Львова, а також самостійно бронюють готель для ночівлі.

Проживання в готелі у Львові є обов'язковою умовою участі. Партнери туру запропонують учасникам спеціальні ціни на проживання. Детальну інформацію ви отримаєте після підтвердження участі.

Детальну програму та маршрут ви можете переглянути на сайті.

Як долучитися

Для участі необхідно заповнити заявку на сайті. Після підтвердження участі менеджер «Мінфіну» зв'яжеться з вами та надасть усю необхідну інформацію щодо маршруту та організаційних деталей.

📆 КОЛИ: 25−26 липня

📍 МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ УЧАСНИКІВ: Івано-Франківськ (доїзд самостійно)

❗ Кількість місць обмежена — встигніть подати заявку та дочекайтесь підтвердження.

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