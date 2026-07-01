Кредити під 0,1%: в Україні запустили програму відновлення постраждалого від обстрілів бізнесу

У середу, 1 липня, в Україні запрацювала нова програма пільгового кредитування для підприємств, які зазнали руйнувань або пошкоджень внаслідок російських обстрілів. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

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У межах програми «Доступні кредити 5−7−9%» представники малого та середнього бізнесу (МСБ) можуть отримати до 150 млн грн на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна.

Ключові умови

Протягом перших 2 років дії кредитного договору ставка за позикою становитиме 0,1% річних. Починаючи з третього року, фінансування продовжуватиметься на умовах програми «5−7−9%».

Максимальний термін, на який видається кредит, становить до 10 років.

Подати заявку можна через один із уповноважених банків протягом двох років після зафіксованого факту пошкодження або руйнування підприємства.

Свириденко зазначила, що такі кредити не враховуватимуться під час визначення максимальної суми позик по програмі «Доступні кредити 5−7−9%». Це дозволить підприємствам одночасно з відновленням користуватись і іншими кредитами по цій програмі.

Крім нової кредитної програми підприємствам доступні:

гранти на відновлення виробничого обладнання,

механізми компенсації зарплат працівникам під час вимушеного простою внаслідок російських обстрілів,

страхування воєнних ризиків.

Детальніше про програми для відновлення за цим посиланням.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що заборгованість держави перед банками з виплати компенсацій за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» до кінця 2026 року може сягнути близько 10 млрд грн. Про це повідомила директор департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова.