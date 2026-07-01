До закриття міжбанку в середу, 1 липня, курс долара зріс на 29 копійок у купівлі та продажу, євро подорожчало на 30 копійок у купівлі та продажу.
1 липня 2026, 17:39
Долар та євро стрімко подорожчали на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 1 липня
|
Закриття 1 липня
|
Зміни
|
44,56/44,59
|
44,85/44,88
|
29/29
|
50,82/50,84
|
51,12/51,14
|
30/30
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,51−45,01 грн. Євро купують за 50,74 грн, а продають за 51,38 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,80−44,82, євро — 51,20−51,35 грн.
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 51 незареєстрований відвідувач.
Коментарі - 1