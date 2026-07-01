Вступна кампанія, оплата навчання за кордоном, медичне лікування чи допомога рідним — усе можна зробити дистанційно через мобільний застосунок ПУМБ. Без відвідування відділення, паперових заяв і зайвих витрат часу.
ПУМБ розширює можливості SWIFT-переказів у мобільному застосунку
ПУМБ продовжує розвивати цифрові сервіси, щоб міжнародні перекази були максимально простими та доступними. Клієнти можуть здійснювати SWIFT-перекази за кордон прямо зі смартфона, використовуючи валютний або гривневий рахунок. Банк автоматично конвертує кошти у валюту переказу та відправить їх з валютного рахунку.
Для яких цілей можна здійснити SWIFT-переказ
Через застосунок ПУМБ доступні міжнародні перекази для:
— оплати навчання за кордоном;
— медичного лікування;
— сплати аліментів;
— закупівлі товарів для потреб оборони України.
Також сервіс дозволяє здійснювати валютні перекази по Україні:
— на власний валютний рахунок в іншому банку;
— родичам на валютний рахунок в українському банку.
Як здійснити переказ
Оформлення займає лише кілька хвилин:
— увійдіть у застосунок ПУМБ;
— оберіть «Платежі» → «Міжнародні перекази» → «SWIFT» → «Надіслати переказ»;
— виберіть гривневий і/або валютний рахунки;
— вкажіть суму переказу та ознайомтеся з курсом обміну (за потреби купівлі валюти);
— додайте необхідні документи з галереї або файлів;
— підтвердьте переказ.
Усе відбувається дистанційно — без черг та без відвідування відділення.
Чому це вигідно
ПУМБ пропонує прості та прозорі умови міжнародних переказів:
— комісія лише 10 USD, незалежно від суми переказу;
— без додаткової плати за терміновість;
— доступні валюти: USD, EUR, PLN та GBP;
— валютний рахунок можна відкрити миттєво прямо у застосунку;
— автоматична конвертація гривні у валюту переказу.
Комісія банку-кореспондента сплачується окремо.
Усе необхідне — просто у смартфоні
Чи потрібно оплатити семестр у закордонному університеті, медичне лікування або підтримати близьких — тепер це можна зробити швидко, безпечно та повністю дистанційно.
SWIFT-перекази від ПУМБ — це сучасний спосіб залишатися поруч, навіть коли вас розділяють тисячі кілометрів.
Завантажуйте застосунок ПУМБ та скористайтеся всіма можливостями міжнародних переказів.
Коментарі