Попит на споживчі кредити зростає: в Ідея Банку пояснили головні тенденції та чи знижуватимуться ставки

В Україні активно розвивається споживче кредитування, а до кінця 2026 року очікується зростання як обсягу активних кредитних лімітів за картковими продуктами банків, так і обсягів виданих фінустановами кеш-кредитів. Основними драйверами розвитку ринку споживчого кредитування залишатимуться подальша цифровізація банківських послуг, розвиток безготівкових розрахунків, упровадження кобрендових проєктів і програм лояльності. Про це розповів Володимир Малий, член правління Ідея Банку , директор з розвитку бізнесу.

«Кредитний портфель фізичних осіб Ідея Банку за п’ять місяців 2026 року збільшився на 1,160 млрд грн (+16,6%) до 8,167 млрд грн, що підтверджує високі позиції банку на ринку споживчого кредитування. Динаміка середньомісячного приросту кредитного портфеля зберігається на рівні вище +3% за готівковими кредитами й за кредитними картками. Приріст кредитного портфеля фізосіб 2026 року в Ідея Банку на понад 30% кращий, ніж показники загалом за системою», — зазначає Володимир Малий.

За його словами, нині такий кредитний продукт, як картка з лімітом, використовується найчастіше для повсякденних покупок, а найбільшу частку витрат традиційно становлять витрати в продуктових мережах, аптеках, на АЗС, оплати онлайн-покупок і різноманітних сервісів. «Фактично кредитна картка поступово стає одним із ключових інструментів управління поточними фінансами домогосподарств», — розповів експерт.

Паралельно з ринком кредитних карт в Україні активно розвиваються споживчі кредити готівкою, або кеш-кредити. До того ж, як зазначив Володимир Малий, конкуренція за якісного позичальника посилюється, а для самого клієнта найголовнішим стає розвиток технологій і цифрових сервісів, що забезпечують доступність, швидкість та зручність оформлення кредиту. «Нині клієнт диктує правила гри. Він цінує свій час і вміє рахувати. Наприклад, в Ідея Банку понад 70% готівкових кредитів оформляють дистанційно через мобільний О.Банк, це забезпечує для понад 30% клієнтів можливість оформити кредит за три хвилини», — розповів Володимир Малий.

Експерт також пояснив суттєву різницю між кредитом готівкою та кредитною карткою, на що варто звертати увагу клієнтам, які планують оформлення споживчої позики.



«Кеш-кредити і кредитні картки закривають різні потреби клієнтів. Кеш-кредит зазвичай обирають, коли потрібні більша сума на конкретну ціль і зрозумілий графік погашення. Кредитна картка є зручнішою для регулярних або непередбачуваних витрат, коли клієнту важливо мати доступ до кредитного ліміту будь-якої миті. Тому вибір продукту залежить не лише від його вартості, а й від сценарію використання коштів», — розповів Володимир Малий.

За його словами, останні тенденції вказують на те, що клієнти часто комбінують використання кількох кредитів. Тобто можливе паралельне використання кредитної картки, розстрочки й кеш-кредиту. «Основною причиною такої тенденції є розвиток цифрових сервісів, що дозволяє отримати швидкий доступ до різних видів кредитів: як готівкових чи картки з лімітом, так і до популярних інструментів, як-от розстрочка й оплата частинами», — зауважив Володимир Малий, член правління Ідея Банку, директор з розвитку бізнесу.

За словами експерта Ідея Банку, нині кеш-кредити частіше оформлюють для фінансування значних витрат: ремонту житла, придбання автомобіля, лікування, навчання або інших великих покупок. Тоді як кредитну картку українці використовують переважно для фінансування поточних витрат і тимчасового закриття в разі дефіциту коштів у своєму бюджету. Тож якщо кеш-кредит вирішує стратегічні фінансові потреби, то кредитна картка допомагає ефективно керувати повсякденними витратами.

За прогнозом Володимира Малого, 2026 року на українському ринку вартість кредитних карток залишиться відносно стабільною. «2026 року ми не спостерігаємо суттєвих змін у підходах банків до ціноутворення за цим продуктом. Ідея Банк навесні вже запустив нову кредитну картку зі ставкою від 3,3% на місяць. Подальша динаміка ставок залежить від макроекономічної ситуації, рівня інфляції, вартості ресурсів для банків, облікової ставки НБУ й загального рівня кредитного ризику. У разі подальшої макроекономічної стабілізації та покращення платіжної дисципліни позичальників передумови для поступового зниження вартості кредитних продуктів можуть посилюватися», — розповів експерт.

Підсумовуючи аналіз ситуації на ринку споживчого кредитування, Володимир Малий зауважив, що головними чинниками розвитку споживчого кредитування 2026 року можуть стати розвиток цифрових каналів, якісна аналітика клієнтських даних, ефективне управління ризиками й конкурентні умови кредитів. Також важливу роль відіграватимуть швидкість ухвалення рішень, простота клієнтського досвіду та здатність банку пропонувати клієнтам релевантні кредитні продукти відповідно до їхніх потреб.

Нагадаємо, навесні 2026 року Ідея Банк запустив кредитну О.Картку з максимальним лімітом 500 тис. грн та пільговим періодом 92 дні, оформити яку можна в застосунку О.Bank.

Раніше повідомлялося, що чистий прибуток Ідея Банку за п’ять місяців 2026 року склав 175 млн грн, тоді як станом на початок квітня за результатами першого кварталу прибуток сягнув 83 млн грн. Основним чинником прибуткової роботи Ідея Банку є чистий процентний дохід, який за вказаний період становив 1,813 млрд грн.