Валютний ринок розвернувся: долар і євро пішли вниз

У середу, 1 липня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 8 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах втратив 21 копійку у купівлі та 13 копійок у продажу. Євро втратило 10 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,44−44,99 грн. Євро купують за 50,73 грн, а продають за 51,38 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,60−44,73, євро — 51,15−51,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,56−44,59 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 50,82−50,84 грн/євро.

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