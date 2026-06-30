До закриття міжбанку у вівторок, 30 червня, курс долара знизився на 27 копійок у купівлі та продажу, євро подешевшало на 33 копійки у купівлі та на 34 копійки у продажу.
30 червня 2026, 17:30
Долар та євро різко подешевшали на міжбанку
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Відкриття 30 червня
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Закриття 30 червня
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Зміни
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44,83/44,86
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44,56/44,59
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27/27
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51,13/51,15
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50,80/50,81
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33/34
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,54−45,04 грн. Євро купують за 50,81 грн, а продають за 51,44 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,81−44,86, євро — 51,25−51,37 грн.
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Джерело: Мінфін
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