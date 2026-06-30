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30 червня 2026, 16:10

У світі за рік з’явився майже мільйон нових мільйонерів — UBS

Особистий капітал у 2025 році зростав найшвидшими темпами за останні роки, створивши майже мільйон нових мільйонерів у всьому світі, повідомляє швейцарський банк UBS у щорічному звіті про світове багатство, опублікованому у вівторок.

Особистий капітал у 2025 році зростав найшвидшими темпами за останні роки, створивши майже мільйон нових мільйонерів у всьому світі, повідомляє швейцарський банк UBS у щорічному звіті про світове багатство, опублікованому у вівторок.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯк змінився обсяг особистого багатстваЗагальний обсяг особистого багатства у світі зріс на 10,8% минулого року, порівняно з 4,6% у 2024 році та 4,2% у 2023 році, оскільки сильні фінансові ринки стимулювали зростання, згідно з даними UBS.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінився обсяг особистого багатства

Загальний обсяг особистого багатства у світі зріс на 10,8% минулого року, порівняно з 4,6% у 2024 році та 4,2% у 2023 році, оскільки сильні фінансові ринки стимулювали зростання, згідно з даними UBS.

За даними банку, у 2025 році «мільйонерів було скрізь більше, ніж будь-коли». Майже половина цього зростання припадала на Сполучені Штати, де понад 440 000 людей стали новими доларовими мільйонерами США.

За даними UBS, багатство в Європі в доларовому еквіваленті зростало непропорційно швидко, значною мірою через минулорічне знецінення долара порівняно з євро. Хоча середній рівень багатства зріс, нерівність поглибилася з 2020 року, повідомив UBS.

Медіанний рівень багатства, який краще відображає середину шкали, знизився в більшості країн, що підкреслює зростаючий розрив між найбагатшими та населенням загалом, додав банк.

Для звіту UBS проаналізував 56 ринків, які, за його оцінками, представляють понад 92% світового багатства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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