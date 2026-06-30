Єна на 40-річному мінімумі: чому інвестори знову ставлять проти Японії

Японська єна опустилася до найнижчого рівня проти долара майже за 40 років. 30 червня курс USD/JPY сягав близько 162,4 єни за долар — це найслабший рівень японської валюти з 1986 року. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин

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Головна причина тиску — велика різниця між дохідністю активів у США та Японії. Інвестори продовжують використовувати єну для carry trade: беруть дешеве фінансування в японській валюті та вкладають кошти у доларові активи з вищою дохідністю.

Carry trade знову проти єни

Японська ставка залишається значно нижчою за американську. Банк Японії нещодавно підвищив ставку до 1%, однак це все ще помітно менше за діапазон ставки ФРС США 3,5−3,75%. Саме цей розрив підтримує попит на долар і робить єну зручною валютою для фінансування ризикових угод.

Для ринку це проста арифметика: якщо позичати в єнах дешевше, а заробляти в доларах вигідніше, інвестори мають стимул продавати єну й купувати доларові активи. Через це тиск на японську валюту стає не разовим, а постійним.

На користь долара працює і стійкість американської економіки. Ринки закладають триваліший період високої дохідності в США через сильні макродані та інфляційний тиск. Це знижує шанси на швидке звуження різниці ставок між США та Японією.

Банк Японії діє обережно

Банк Японії формально вже перейшов до підвищення ставок, але робить це дуже обережно. Причина — ризики для економічного зростання. Занадто швидке посилення монетарної політики може вдарити по кредитуванню, споживанню та корпоративних прибутках.

Для стабілізації єни японська влада може використовувати валютні інтервенції — продавати частину доларових резервів і купувати єну. За даними Reuters, у квітні-травні Японія вже витратила на підтримку валюти близько 11,7 трлн єн, але ефект був короткостроковим.

Проблема в тому, що самі інтервенції не змінюють фундаментальної причини падіння єни — різниці в ставках. Вони можуть охолодити спекулятивний попит на долар, але без зміни очікувань щодо політики Банку Японії та ФРС ефект швидко зникає.

Окремий фактор — політична чутливість великих валютних операцій. Щоб масштабно підтримувати єну, Японії доводиться використовувати доларові резерви, значна частина яких розміщена в американських казначейських паперах. Такі дії потребують обережної координації зі США, особливо коли йдеться про великі обсяги продажу активів.

Ринок під тиском

Слабка єна має двоякий ефект для японської економіки. Експортерам вона допомагає, бо їхня виручка в доларах і євро при конвертації в єни зростає. Але для імпортерів, домогосподарств і бізнесу, залежного від енергоносіїв та сировини, це означає дорожчі закупівлі й додатковий інфляційний тиск.

Як раніше писав «Мінфін», ще навесні єна тестувала багаторічні мінімуми, а ринок уважно стежив за готовністю японської влади до нових інтервенцій. Тоді головними причинами тиску також називали carry trade, м’яку позицію Банку Японії та перевагу долара через вищу дохідність американських активів.

Для інвесторів нинішній рух єни — сигнал не лише про проблеми Японії. Це також індикатор глобального попиту на долар і готовності ринку брати ризик. Якщо ФРС довше утримуватиме високі ставки, а Банк Японії й надалі діятиме повільно, тиск на єну може зберігатися. Нові інтервенції здатні дати коротку паузу, але не зламати тренд без зміни різниці в дохідності.