Strategy може продати біткоїни на $1,25 млрд, Азербайджан готується легалізувати крипту: що нового

Strategy може продати біткоїни на $1,25 млрд та оголосила викуп паперів на $2 млрд

Компанія Strategy розробила масштабний план дій, щоб стабілізувати своє фінансове становище, наповнити грошові резерви та забезпечити виконання зобов'язань перед інвесторами. Серед затверджених заходів — потенційний продаж частини біткоїнів компанії на суму до $1,25 млрд.

Згідно з повідомленням компанії, станом на 28 червня 2026 року її фінансовий резерв становить $2,55 млрд. Цього обсягу достатньо, щоб покривати виплати за привілейованими акціями протягом наступних 17,4 місяця.

Керівництво Strategy запровадило новий жорсткий підхід до управління цими коштами:

Гроші з резерву тепер дозволено витрачати виключно на виплату дивідендів за привілейованими цінними паперами.

Недоторканний мінімум резерву має завжди покривати щонайменше 12 місяців виплат.

Крім того, на тлі стрімкого падіння вартості акцій STRC значно нижче номіналу, компанія вирішила підвищити дивідендну ставку за ними до 12% річних. Надалі Strategy планує переглядати цей показник щомісяця. У компанії додали, що їхньою довгостроковою метою залишається утримання номіналу привілейованих акцій на рівні $100, проте наразі стовідсоткових гарантій цього вони дати не можуть.

Для підтримки ринкових котирувань Strategy оголосила про запуск програми зворотного викупу (buyback) власних цінних паперів на загальну суму $2 млрд. Цей обсяг буде розподілено порівну:

$1 млрд спрямують на викуп акцій STRC, STRF, STRK та STRD;

ще $1 млрд піде на викуп паперів MSTR.

Для фінансування зворотного викупу та поповнення резервів компанія задіє два канали — програму ринкового розміщення акцій (ATM) та продаж біткоїнів. Скидати криптовалюту Strategy планує лише за певних умов:

Для безпосереднього наповнення резерву на суму не більше ніж $1,25 млрд.

Для виплати дивідендів або підживлення резерву, якщо такий крок буде економічно вигіднішим за емісію акцій класу А.

Для покриття витрат на програму викупу акцій.

Зазаначимо, що згідно зі свіжими документами, які компанія подала до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), протягом тижня з 22 по 28 червня 2026 року Strategy повністю утримувалася від купівлі біткоїнів.

Азербайджан готується легалізувати криптовалюти: рамковий закон ухвалять до кінця року

Центральний банк Азербайджану (ЦБА) завершив розробку фінальної версії законопроєкту, що регулюватиме ринок віртуальних активів. Регулятор очікує, що профільний закон про криптовалюти буде офіційно ухвалено до кінця 2026 року. Про це заявила директорка Департаменту фінансових технологій та інновацій ЦБА Фідан Тофіді, повідомляють місцеві ЗМІ.

За її словами, документ уже пройшов усі стадії внутрішньої розробки та переданий на розгляд профільним державним структурам.

«Останню версію закону про віртуальні активи, тобто про крипторинок, уже розроблено та передано до держструктур. Якщо все піде за планом, до кінця року в Азербайджані буде ухвалено закон про криптовалюти», — підкреслила Тофіді.

Представниця Центробанку зазначила, що в сучасних реаліях функції регулятора виходять далеко за межі банального підтримання фінансової стабільності. Зараз пріоритетом для ЦБА є створення сприятливого та інноваційного середовища для розвитку новітніх технологій, зокрема рішень на базі штучного інтелекту (ШІ).

У межах цієї стратегії Азербайджан демонструє успіхи у кількох напрямах:

Розвиток Фінтех-«пісочниці»: цей проєкт, запущений у 2024 році, вже залучив 35 заявок на тестування нових технологічних продуктів. Наразі регулятор розглядає можливість переходу до відкритої моделі «пісочниці».

Запуск Open Banking: масштабний проєкт відкритого банкінгу має на меті об'єднати всі фінансові рахунки громадян в одному зручному мобільному застосунку. Тофіді повідомила, що до цієї ініціативи вже інтегрувалися абсолютно всі комерційні банки країни.

У ЦБА наголошують, що традиційна цифровізація у світі вже стала буденністю, тому фокус уваги зміщується на ШІ-рішення. Головне завдання азербайджанського фінансового сектору — прискорити впровадження штучного інтелекту та підвищити загальний рівень діджиталізації фінустанов.

Щоб оцінювати ефективність цього процесу, Центробанк планує розробити спеціальні аналітичні метрики. Зокрема, буде впроваджено індекс цифрової зрілості фінансового сектору, дані якого ляжуть в основу формування майбутньої стратегії розвитку фінтех-ринку країни.

Обшуки та дефіцит ліквідності: в Індії премія на USDT злетіла до рекордних 8,5%

На індійському крипторинку зафіксовано аномальний стрибок вартості стейблкоїна від Tether. Премія на купівлю USDT в країні сягнула 8,5%, що майже вдвічі перевищує звичні ринкові показники.

Протягом вихідних на локальних торговельних платформах за один USDT просили 102,88 індійської рупії, тоді як офіційний міжбанківський курс американського долара становив 94,65 рупії. За звичайних умов цей спред в Індії утримується в межах 3−4%.

Як повідомляє місцеве видання The Economic Times, причиною різкого подорожчання криптоактиву стали масштабні обшуки, які провело Управління з боротьби з фінансовими злочинами Індії (ED) у Бангалорі. Правоохоронці накрили шість об'єктів.

Під удар регулятора потрапили п’ять криптоплатіжних компаній. Їх підозрюють в організації незаконних транскордонних грошових переказів в обхід офіційної банківської системи за допомогою віртуальних цифрових активів.

За версією слідства, схема працювала так:

Індійські нерезиденти використовували стейблкоїни як альтернативу класичним банківським переказам.

Рупії зараховувалися на рахунки підконтрольних фірм, конвертувалися в USDT, а згодом реалізовувалися на індійських криптобіржах, ігноруючи вимоги фінансового нагляду.

За даними ED, ця нелегальна мережа функціонувала близько двох років. Клієнтів приваблювала висока швидкість транзакцій, низькі комісії, а також додатковий прибуток під час конвертації через постійну внутрішню премію на стейблкоїн. Загальний обсяг транзакцій, проведених через цю схему, оцінюють у понад 25 млрд рупій (приблизно $300 млн).

Оприлюднення інформації про розслідування викликало паніку серед професійних учасників ринку. Великі маркетмейкери та постачальники ліквідності оперативно згорнули закупівлі USDT за кордоном. Це спровокувало гострий дефіцит пропозиції стейблкоїна всередині країни, що й призвело до розширення цінового спреду до максимуму.

Масштабний розпродаж: крипто-ETF втратили понад $2 млрд інвестицій лише за п'ять днів

Криптовалютні біржові фонди пережили один із найгірших періодів у 2026 році. Протягом тижня з 22 по 26 червня загальний обсяг відтоку капіталу з ринку крипто-ETF перевищив позначку у $2 млрд. Основний удар припав на спотові фонди на базі біткоїна та ефіріума.

Біткоїн-ETF: сьомий тиждень падіння поспіль

За даними аналітичної платформи SoSoValue, американський сектор спотових біткоїн-ETF за п'ять робочих днів втратив $1,79 млрд. Негативний тренд на ринку фіксується вже сьомий тиждень поспіль.

Абсолютним антилідером став фонд від компанії BlackRock, на який припала левова частка всіх виведених коштів. Статистика втрат серед фондів виглядає так:

IBIT (BlackRock): мінус $1,3 млрд;

FBTC (Fidelity): мінус $314,88 млн;

GBTC (Grayscale): мінус $135,3 млн;

BTCO (Invesco Galaxy): мінус $53,03 млн;

ARKB (ARK Invest/21Shares): мінус $37,79 млн;

BITB (Bitwise): мінус $34,6 млн;

HODL (VanEck): мінус $6,44 млн;

BRRR (Valkyrie): мінус $4,51 млн;

EZBC (Franklin Templeton): мінус $3,13 млн.

Встояти під загальним тиском і показати приплив інвестицій змогли лише три гравці: BTC від Grayscale (+ $71,7 млн), MSBT від Morgan Stanley (+ $26,2 млн) та BTCW від WisdomTree (+ $3,4 млн). Фонд DEFI завершив тиждень із нульовим балансом. Водночас на ринку Гонконгу спотові біткоїн-ETF зафіксували скромний плюс, залучивши 1,56 BTC.

Сектор Ethereum-ETF залишається під тиском

Спотові фонди на базі другої криптовалюти також продемонстрували негативну динаміку. За звітний період з Ефіріум-ETF було виведено $273,34 млн.

Тут інвестори найактивніше забирали гроші з фонду ETHA від BlackRock — мінус $236,36 млн. Також у «червоній зоні» опинилися ETH від Grayscale (- $22,22 млн), ETHE від Grayscale (- $8,06 млн), ETHB (- $4,11 млн) та FETH від Fidelity (- $3,49 млн).

Незначне залучення коштів показали лише ETHW (+$556 950) та TETH (+$346 070). Капітал у фондах ETHV, EZET та QETH за тиждень не змінився.

Альткоїни: HYPE-ETF та XRP у плюсі, SOL втрачає позиції

Єдиним сегментом, який продемонстрував стійкість, стали фонди на базі окремих альткоїнів. Справжнім лідером тижня став HYPE-ETF, який залучив солідні $111,36 млн. Окрім нього, позитивний результат показали фонди на базі токена Ripple — XRP-ETF збагатилися на $22,99 млн.

Проте тренд на виведення коштів зачепив і деякі популярні альткоїни. Так, з SOL-ETF інвестори вивели $3,8 млн, а LINK-ETF втратив $219 790. В інших спеціалізованих крипто-ETF активності та руху капіталу не зафіксовано.