Курс валют 30 червня: долар втрачає позиції

У вівторок, 30 червня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та втратило 1 копійку у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах втратив 15 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу. Євро втратило 5 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,59−45,09 грн. Євро купують за 50,87 грн, а продають за 51,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,75−44,85, євро — 51,30−51,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,83−44,86 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,13−51,15 грн/євро.

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