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30 червня 2026, 12:00

Бонус до депозиту: отримуйте більше від свого банківського вкладу

Якщо ви плануєте відкрити депозит, чому б не отримати більший дохід за тих самих умов? Розповідаємо, як працює програма «Бонус до депозиту» від «Мінфін» і скільки можна заробити додатково до обіцяної ставки банку.

Якщо ви плануєте відкрити депозит, чому б не отримати більший дохід за тих самих умов?

Як працює програма «Бонус до депозиту»

«Бонус до депозиту» — це постійно діюча програма від сайту «Мінфін», яка дає змогу отримати додатковий грошовий бонус до процентної ставки банку й у такий спосіб заробити на депозиті більше.

Вкладник отримує обіцяний банком відсоток, а також гарантований бонус від «Мінфіну». При цьому умови самого депозиту залишаються незмінними.

Розмір бонуса залежить від банку та строку, на який розміщено депозит. У середньому він становить 1%, проте в окремих пропозиціях додаткова дохідність може сягати до 1,6% річних.

  • Мінімальний строк розміщення депозиту для нарахування бонуса — 3 місяці.

  • Мінімальна сума — 50 000 гривень.

Які банки беруть участь у програмі

У програмі беруть участь банки, депозитні пропозиції яких представлені в каталозі на сайті «Мінфін».

Наразі в каталозі розміщені пропозиції від трьох банків: Бізбанк, Глобус Банк та Кредитвест Банк.

Гривневий депозит з мінімальною сумою вкладу 100 000 гривень та максимальним бонусом від «Мінфіну» 1%.

Гривневі депозити з мінімальною сумою вкладу 50 000 гривень та максимальним бонусом від «Мінфіну» 1,6%.

Гривневі депозити на різні строки з мінімальною сумою вкладу 100 000 гривень та максимальним бонусом від «Мінфіну» 0,5%

На сайті програми є онлайн-калькулятор, за допомогою якого ви можете одразу порахувати свій бонус та підсумковий дохід після сплати податків.

Долучайтеся до програми «Бонус до депозиту» та отримуйте більше від свого вкладу.

Як отримати бонус до депозиту

Щоб долучитися до програми й подати заявку на бонус, виконайте такі кроки:

  1. Оберіть депозит серед пропозицій, які беруть участь у програмі.

  2. Прямо на сайті «Мінфін» залиште заявку на бонус — зробити це потрібно ДО того, як відкриєте депозит.

  3. Відкрийте депозит у банку — онлайн або у відділенні.

  4. Підтвердьте розміщення депозиту через спеціальну форму на сайті «Мінфін».

  5. Отримайте бонус від «Мінфіну».

Виплата бонусу відбувається протягом 32 днів після того, як ви підтвердили розміщення депозиту.

Зверніть увагу, що бонус виплачується в гривнях за курсом НБУ на дату оформлення депозиту.

Ознайомтеся з детальними умовами депозитів на сайті та оберіть для себе найвигіднішу пропозицію.

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Джерело: Мінфін
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