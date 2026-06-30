Перереєстрація автомобіля у 2026 році: скільки доведеться заплатити

У Міністерстві внутрішніх справ України в межах проєкту «Запитай у МВС» пояснили, що входить до вартості перереєстрації автомобіля та скільки доведеться заплатити під час оформлення транспортного засобу. Про це пише Аutoconsulting.

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Скільки коштує перереєстрація автомобіля у 2026 році

Вартість перереєстрації транспортного засобу залежить від категорії транспортного засобу та необхідності видачі номерних знаків.

Орієнтовна вартість послуги у 2026 році для транспортних засобів усіх категорій із видачею свідоцтва про реєстрацію та номерного знака становить 1306 гривень:

350 гривень — адміністративна послуга;

606 грн — бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

350 грн — номерний знак.

Для інших категорій транспортних засобів вартість становить:

мототранспорт — 1109 гривень;

-причепи — 1095 гривень;

мопеди — 1049 гривень.

Також окремо можуть сплачуватися банківські послуги залежно від способу здійснення платежу.

Розмір платежу за перереєстрацію авто може відрізнятися залежно від конкретної послуги. Наприклад, якщо власник хоче перенести свій номерний знак на інший автомобіль, вартість оформлення буде іншою.

Також під час першої державної реєстрації легкового автомобіля потрібно сплатити збір до Пенсійного фонду. Його розмір безпосередньо залежить від вартості транспортного засобу.