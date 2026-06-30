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30 червня 2026, 9:13

У monobank змінять нарахування кешбеку: більше витрачаєш — більше отримуєш

monobank готує оновлення механіки нарахування кешбеку. Як і раніше кожного місяця потрібно буде обирати категорії для нарахування кешбеку, однак пропонуватимуться не фіксований відсоток, а прогресивна система нарахування грошей залежно від суми витрат в категорії. Про це повідомляють користувачі Threads, які отримали доступ до бета-тестування.

monobank готує оновлення механіки нарахування кешбеку.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Нова механіка нарахування

Як і раніше буде доступно на вибір 2 категорії, але відрізнятиметься механіка нарахування:

  • тепер кешбек зростатиме залежно від суми, яку клієнт витратить в категорії
  • кожна категорія складатиметься з чотирьох рівнів
  • більше витрат в категорії — перехід на новий рівень
  • при кожному такому переході нараховується конкретна сума кешбеку
  • для кожного рівня буде інформація, скільки потрібно витратити для переходу на новий рівень
  • враховуються всі витрати — і власними грошима, і кредитними.

Водночас обмеження в 500 гривень максимального кешбеку на місяць скасовується.

Наразі новий функціонал доступний лише окремим користувачам, які потрапили до тестової групи. Для участі в бета-тестуванні необхідно підтвердити згоду в застосунку до 1 липня 2026 року.

Поки що monobank офіційно не оголошував про запуск нової системи для всіх клієнтів, тому остаточні умови можуть змінитися після завершення тестування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
30 червня 2026, 9:42
#
Прикольно, це хороше нововведення і хороший маркетинговий хід для залучення клієнтів
+
+15
Hennady
Hennady
30 червня 2026, 12:12
#
Ну точно пишете свої повідомлення за оплату… не знаючи ніяких цифр, вже вирішили, що це «хороше нововведення»…
само собою всі зміни на краще для банку, гірше для клієнтів
зараз, наприклад, на продукти кешбек 1%
буде типу такого
0,25% при витратах на продукти до 1000 грн., 0,5% при витратах від 1000 до 2000 грн., 1% від 2000 грн. до 10000 грн., 1,5% при витратах понад 10000 грн.
ну дуже «хороший маркетинговий хід для залучення клієнтів»

це як прогресивні відсотки в депозитах, цифри відсотків за останні періоди депозиту вражають, а по факту в сумі за період депозиту отримаєш ще менше ніж за депозит із звичайною ставкою.

«здувся» моно, якщо починає придумувати «чухню»
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
30 червня 2026, 12:32
#
Справа в тому, що на зараз ніхто не знає які будуть відсотки по цьому кешбеку, ви пишете спершу «не знаючи ніяких цифр», а потім пишете «буде типу такого», тобто ви і самі не знаєте ніяких цифр. Якщо буде так як запропонували ви, то є й інші банки, де досі буде фіксований відсоток кешбку, але ще раз, зараз і ви теж н езнаєте ніяких цифр, побачимо як воно буде насправді, в банку ж розуміють, що якщо обділять клієнтів по цих відсотках, то клієнти можуть просто користуватися іншими банками, це як стріляти собі в ногу.
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