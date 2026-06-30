У monobank змінять нарахування кешбеку: більше витрачаєш — більше отримуєш

monobank готує оновлення механіки нарахування кешбеку. Як і раніше кожного місяця потрібно буде обирати категорії для нарахування кешбеку, однак пропонуватимуться не фіксований відсоток, а прогресивна система нарахування грошей залежно від суми витрат в категорії. Про це повідомляють користувачі Threads, які отримали доступ до бета-тестування.

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Нова механіка нарахування

Як і раніше буде доступно на вибір 2 категорії, але відрізнятиметься механіка нарахування:

тепер кешбек зростатиме залежно від суми, яку клієнт витратить в категорії

кожна категорія складатиметься з чотирьох рівнів

більше витрат в категорії — перехід на новий рівень

при кожному такому переході нараховується конкретна сума кешбеку

для кожного рівня буде інформація, скільки потрібно витратити для переходу на новий рівень

враховуються всі витрати — і власними грошима, і кредитними.

Водночас обмеження в 500 гривень максимального кешбеку на місяць скасовується.

Наразі новий функціонал доступний лише окремим користувачам, які потрапили до тестової групи. Для участі в бета-тестуванні необхідно підтвердити згоду в застосунку до 1 липня 2026 року.

Поки що monobank офіційно не оголошував про запуск нової системи для всіх клієнтів, тому остаточні умови можуть змінитися після завершення тестування.