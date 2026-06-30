monobank готує оновлення механіки нарахування кешбеку. Як і раніше кожного місяця потрібно буде обирати категорії для нарахування кешбеку, однак пропонуватимуться не фіксований відсоток, а прогресивна система нарахування грошей залежно від суми витрат в категорії. Про це повідомляють користувачі Threads, які отримали доступ до бета-тестування.
30 червня 2026, 9:13
У monobank змінять нарахування кешбеку: більше витрачаєш — більше отримуєш
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Нова механіка нарахування
Як і раніше буде доступно на вибір 2 категорії, але відрізнятиметься механіка нарахування:
- тепер кешбек зростатиме залежно від суми, яку клієнт витратить в категорії
- кожна категорія складатиметься з чотирьох рівнів
- більше витрат в категорії — перехід на новий рівень
- при кожному такому переході нараховується конкретна сума кешбеку
- для кожного рівня буде інформація, скільки потрібно витратити для переходу на новий рівень
- враховуються всі витрати — і власними грошима, і кредитними.
Водночас обмеження в 500 гривень максимального кешбеку на місяць скасовується.
Наразі новий функціонал доступний лише окремим користувачам, які потрапили до тестової групи. Для участі в бета-тестуванні необхідно підтвердити згоду в застосунку до 1 липня 2026 року.
Поки що monobank офіційно не оголошував про запуск нової системи для всіх клієнтів, тому остаточні умови можуть змінитися після завершення тестування.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
само собою всі зміни на краще для банку, гірше для клієнтів
зараз, наприклад, на продукти кешбек 1%
буде типу такого
0,25% при витратах на продукти до 1000 грн., 0,5% при витратах від 1000 до 2000 грн., 1% від 2000 грн. до 10000 грн., 1,5% при витратах понад 10000 грн.
ну дуже «хороший маркетинговий хід для залучення клієнтів»
це як прогресивні відсотки в депозитах, цифри відсотків за останні періоди депозиту вражають, а по факту в сумі за період депозиту отримаєш ще менше ніж за депозит із звичайною ставкою.
«здувся» моно, якщо починає придумувати «чухню»