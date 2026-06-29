До закриття міжбанку в понеділок, 29 червня, курс долара зріс на 6 копійок у купівлі та у продажу, євро подорожчало на 6 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.
29 червня 2026, 17:46
Долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 29 червня
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Закриття 29 червня
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Зміни
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44,77/44,80
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44,83/44,86
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6 /6
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51,10/51,13
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51,16/51,18
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6/5
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,60−45,08 грн. Євро купують за 50,86 грн, а продають за 51,51 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,90−44,95, євро — 51,35−51,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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