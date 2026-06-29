Ощадбанк попереджає про перебої в роботі сервісів: що сталося

Ощадбанк попередив клієнтів про можливі тимчасові перебої в роботі окремих сервісів протягом понеділка, 29 червня.

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Що сталося?

Як повідомили в банку, причиною стали аномально висока температура повітря та нестабільна робота систем енергопостачання. Через це виникла потреба у проведенні додаткових технічних робіт, які тимчасово вплинули на роботу частини банківських сервісів.

В Ощадбанку зазначили, що технічні команди вже працюють над якнайшвидшим відновленням стабільної роботи всіх сервісів.

«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб повністю відновити їх стабільну роботу до кінця дня 29 червня», — повідомили в банку.

Фінустанова перепросила клієнтів за тимчасові незручності та подякувала за розуміння.