OTP Group закріпила статус глобального гравця у рейтингу Forbes Global 2000

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 червня 2026, 18:37

OTP Group закріпила статус глобального гравця у рейтингу Forbes Global 2000

OTP Group здобула визнання, вперше увійшовши списку найбільших компаній світу за версією авторитетного видання Forbes. Рейтинг Forbes Global 2000 враховує чотири фінансові індикатори: дохід, прибуток, активи та ринкову капіталізацію. Кожен із цих параметрів має рівну вагу при підрахунку загального результату.

OTP Group здобула визнання, вперше увійшовши списку найбільших компаній світу за версією авторитетного видання Forbes.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Пітер Чаньї, генеральний директор OTP Bank, підкреслив, що результат став підтвердженням стабільної стратегії розвитку. За його словами, успіх вдалося забезпечити завдяки зусиллям майже 40 000 працівників та довірі мільйонів клієнтів. Компанія продемонструвала динамічне зростання, адже ще чотири роки тому вона не входила навіть до списку 1000 найбільших корпорацій світу.

У 2026 році OTP Group закріпила позиції в кожній категорії рейтингу Forbes:

  • 360-те місце за рівнем отриманого прибутку;

  • 313-те місце за обсягом активів;

  • 993-тє місце за показником доходу;

  • 658-ме місце за ринковою вартістю.

Це забезпечило компанії 398-ме місце в загальному заліку.

OTP Group сьогодні посідає чільне місце серед банківських установ Центральної та Східної Європи. Вона надає універсальні фінансові послуги для 17,5 мільйона клієнтів в 11 країнах регіону. Від початку 2000-х років Група реалізувала стратегію активного розвитку, успішно інтегрувавши 25 банківських установ. Така політика консолідації активів дозволила групі стати лідером із високою прибутковістю та стабільною капіталізацією.

Дивиться також: Рейтинг стійкості банків за підсумками 1 квартала 2026

Штаб-квартира установи знаходиться в Угорщині. Компанія має прозору структуру власності та з 1995 року котирується на Будапештській фондовій біржі.

Успіх у рейтингу Forbes засвідчує здатність регіональної банківської групи до ефективної конкуренції на глобальному рівні. Це досягнення відзначає новий етап в історії банківської групи, яка перетворилася з локального європейського гравця на фінансову установу світового масштабу.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами