OTP Group закріпила статус глобального гравця у рейтингу Forbes Global 2000

OTP Group здобула визнання, вперше увійшовши списку найбільших компаній світу за версією авторитетного видання Forbes. Рейтинг Forbes Global 2000 враховує чотири фінансові індикатори: дохід, прибуток, активи та ринкову капіталізацію. Кожен із цих параметрів має рівну вагу при підрахунку загального результату.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Пітер Чаньї, генеральний директор OTP Bank, підкреслив, що результат став підтвердженням стабільної стратегії розвитку. За його словами, успіх вдалося забезпечити завдяки зусиллям майже 40 000 працівників та довірі мільйонів клієнтів. Компанія продемонструвала динамічне зростання, адже ще чотири роки тому вона не входила навіть до списку 1000 найбільших корпорацій світу.

У 2026 році OTP Group закріпила позиції в кожній категорії рейтингу Forbes:

360-те місце за рівнем отриманого прибутку;

313-те місце за обсягом активів;

993-тє місце за показником доходу;

658-ме місце за ринковою вартістю.

Це забезпечило компанії 398-ме місце в загальному заліку.

OTP Group сьогодні посідає чільне місце серед банківських установ Центральної та Східної Європи. Вона надає універсальні фінансові послуги для 17,5 мільйона клієнтів в 11 країнах регіону. Від початку 2000-х років Група реалізувала стратегію активного розвитку, успішно інтегрувавши 25 банківських установ. Така політика консолідації активів дозволила групі стати лідером із високою прибутковістю та стабільною капіталізацією.

Дивиться також: Рейтинг стійкості банків за підсумками 1 квартала 2026

Штаб-квартира установи знаходиться в Угорщині. Компанія має прозору структуру власності та з 1995 року котирується на Будапештській фондовій біржі.

Успіх у рейтингу Forbes засвідчує здатність регіональної банківської групи до ефективної конкуренції на глобальному рівні. Це досягнення відзначає новий етап в історії банківської групи, яка перетворилася з локального європейського гравця на фінансову установу світового масштабу.