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29 червня 2026, 14:16

Ексголові ОКСІ банку повідомили про підозру: йдеться про операції на 210 млн грн

Колишньому голові правління ОКСІ банку повідомили про підозру за незаконні банківські операції на 210 млн грн. Про це в телеграм-каналі написала народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Колишньому голові правління ОКСІ банку повідомили про підозру за незаконні банківські операції на 210 млн грн.

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Що відомо

За словами Василевської-Смаглюк, зі своєї посади він пішов саме на тлі розслідування правоохоронних органів щодо незаконних фінансових оборудок.

«Схема, за даними слідства, полягала у тому, що голова правління банку вступив у змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне „сприяння“. Ціна таких „послуг“ складала 0,15% від суми щомісячних операцій. Це — свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході», — пише народна депутатка.

За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн. За кожною операцією банкір отримував свою частку.

У своєму дописі в телеграм-каналі генеральний прокурор Руслан Кравченко написав, однак, не уточнював, про який саме банк йшлося:

«Задокументовано їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків.

Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Підприємець також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі".

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
29 червня 2026, 16:50
#
Інформацію про підозру колишньому голові правління ОКСІ банку
сьогодні о 10:31 оприлюднив генпрокрор Руслан Кравченко в своєму тг-каналі
https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/1120
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