Українці в Німеччині зможуть надсилати перекази в Україну через Deutsche Post

Українці, які зараз перебувають у Німеччині, отримали новий зручний спосіб надсилання фінансової допомоги своїм рідним. Відтепер міжнародні перекази Western Union в Україну можна надіслати через тисячі відділень німецького поштового оператора Deutsche Post (Deutsche Post DHL Group), йдеться у повідомленні Приватбанку .

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Як проходить виплата

Виплата та зарахування міжнародних переказів Western Union на картки ПриватБанку здійснюється без сплати жодних комісій з боку отримувача. Всі перекази Western Union, надіслані з Німеччини, доступні в ПриватБанку у гривнях, доларах США та євро.

Отримати міжнародний переказ можна кількома способами: через застосунок чи сайт Приват24, у терміналах самообслуговування та банкоматах, через контакт-центр або онлайн-чат банку, а також у відділеннях.