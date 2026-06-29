Обмінники оновили курс долара та євро: як змінилися курси 29 червня

У понеділок, 29 червня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та на 6 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах втратив 15 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 5 копійок у продажу.

Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,59−45,10 грн. Євро купують за 50,84 грн, а продають за 51,53 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,80−44,90, євро — 51,35−51,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,77−44,80 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,10−51,13 грн/євро.

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