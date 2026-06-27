Українці беруть кредити на погашення попередніх боргів — фінансовий аналітик

У травні 2026 року в Україні зафіксовано рекордні темпи споживчого кредитування населення, проте ці кошти не пішли на споживчий ринок. Значна частина нових запозичень була спрямована на обслуговування старих фінансових зобов'язань. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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За словами експерта, у травні приріст кредитів населення в абсолютних цифрах досяг майже рекордних рівнів (вищі показники фіксувалися лише в березні), тоді як приріст депозитів та коштів на рахунках громадян залишався низьким.

«При такій конфігурації роздріб мав би зрости через кредитний імпульс. Але ні. Схоже, гроші пішли на погашення попередніх боргів, закриття власних потреб, не пов'язаних з роздрібним ринком», — зазначає Шевчишин.

Роздрібна торгівля

Аналітик підкреслює, що травневе зростання торгівлі на 5,2% відбулося лише після глибокого квітневого спаду, який становив ті самі 5,2%. Чисто математично за два останні місяці ринок продемонстрував падіння на 0,3%. На низьку активність споживачів у травні також вплинув той фактор, що у квітні українці закривали податкові зобов'язання, і на купівельну активність у наступному місяці грошей уже не вистачало.

Загалом статистика роздрібних продажів за травень 2026 року виглядає наступним чином:

До квітня 2026 року: зростання на 5,2% (після -5,2%);

До травня 2025 року: зростання на 10,9% (після +7,8%);

За 5 місяців 2026 року до 5 місяців 2025 року: зростання на 9,2% (після +8,7%).

Ризики для ринку

На думку Шевчишина, подальше зростання роздрібних продажів наразі перебуває під загрозою через ціновий тиск. Інфляційні процеси в країні починають безпосередньо стримувати купівельну спроможність громадян.

«Споживчі ціни починають стримувати споживання. Схоже, ми досягли порогу еластичності, а відповідно є ризик, що роздріб буде слабким», — прогнозує експерт.

Водночас Шевчишин очікує, що за підсумками червня ситуація в роздрібному секторі торгівлі стабілізується.