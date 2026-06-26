До закриття міжбанку в п'ятницю, 26 червня, курс долара знизився на 9 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу, євро подорожчало на 11 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
26 червня 2026, 17:34
Долар на міжбанку подешевшав, євро — подорожчало
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Відкриття 26 червня
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Закриття 26 червня
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Зміни
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44,86/44,90
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44,77/44,80
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9 /10
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51,03/51,07
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51,14/51,17
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11/10
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,62−45,12 грн. Євро купують за 50,82 грн, а продають за 51,47 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,95−44,98, євро — 51,35−51,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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