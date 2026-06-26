В Україні готуються до запуску відкритого банкінгу: коли чекати та як захистять дані клієнтів

Практично вся банківська система України буде готова відкрити свої API у серпні-вересні 2026 року. Про це в інтерв'ю інтернет-порталу PaySpace Magazine розповів заступник голови Національного банку України Олексій Шабан.

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За його словами, комплексне регулювання відкритого банкінгу було запроваджено ще у 2025 році, коли НБУ ухвалив пакет нормативно-правових актів, а фінустанови розробили стандарти відкритих API для рахунків фізичних осіб та ФОП. Наразі на ринку триває фіналізація специфікацій для рахунків юридичних осіб.

Технологічна готовність

На сьогодні ринок уже демонструє практичну готовність до впровадження технології, а також зафіксовані перші транзакції в межах відкритого банкінгу.

Авторизацію НБУ на надання нефінансових платіжних послуг (ініціювання платіжних операцій та надання відомостей з рахунків) уже отримали три фінустанови:

Приватбанк

ПУМБ

Укрсиббанк

Крім того, регулятор погодив умови роботи для двох технологічних операторів — Українського процесінгового центру та компанії «ТАС ЛІНК». Оскільки специфікації були розроблені учасниками платіжного ринку майже рік тому, банки мали достатньо часу для поступового налаштування своїх інформаційних систем.

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Безпека

Шабан окремо наголосив, що екосистема відкритого банкінгу повністю виключає несанкціонований доступ до коштів чи інформації клієнтів. Вона базується чітких принципах безпеки.

Будь-який доступ до відомостей про рахунок або ініціювання платежу можливі виключно за особистою ініціативою клієнта. Користувач сам обирає, якому саме надавачу послуг відкрити дані, і може у будь-який момент відкликати цю згоду.

Отримувати дані чи ініціювати платежі можуть лише компанії, які пройшли авторизацію НБУ, внесені до офіційного реєстру платіжної інфраструктури та мають відповідні цифрові сертифікати. При кожному запиті банк зобов'язаний перевіряти ці сертифікати.

Користувач може будь-коли відкликати раніше надану згоду. Обмін інформацією між фінустановами відбувається за суворими протоколами безпеки, встановленими чинним законодавством України.

Що таке API

API (інтерфейс прикладного програмування) — це міст або посередник між програмами. Він дає змогу різним застосункам «спілкуватися» між собою та обмінюватися даними, навіть якщо вони написані різними мовами програмування й працюють на різних пристроях.