Курс валют 26 червня: долар у банках подешевшав на 12 копійок

У п'ятницю, 26 червня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 12 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,51−45,17 грн. Євро купують за 50,77 грн, а продають за 51,44 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,95−45,00, євро — 51,30−51,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,86−44,90 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,03−51,07 грн/євро.

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