До закриття міжбанку в четвер, 24 червня, курс долара зріс на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу, євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.
25 червня 2026, 17:33
Долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 25 червня
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Закриття 25 червня
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Зміни
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44,85/44,88
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44,86/44,90
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½
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50,93/50,94
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50,98/51,01
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5/7
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,63−45,13 грн. Євро купують за 50,76 грн, а продають за 51,42 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,95−45,00, євро — 51,25−51,45 грн.
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Джерело: Мінфін
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