НБУ оновив список бенчмарк-ОВДП: банкам дали більше інструментів для виконання резервних вимог

Національний банк актуалізує перелік бенчмарк — облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Оновлення переліку

Так, із 25 червня 2026 року:

з переліку бенчмарк-ОВДП виключено ОВДП з ідентифікаційним номером UA4000227490 з огляду на його планове погашення 18 лютого 2026 року в повному обсязі;

натомість до переліку бенчмарк-ОВДП додано ОВДП з ідентифікаційним номером UA4000239057, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 09 червня 2026 року.

Як працює механізм «бенчмарків»

За правилами НБУ, банки зобов'язані зберігати певну суму коштів (резерви) на своєму рахунку в центробанку як гарантію ліквідності. Проте регулятор дозволяє банкам формувати до 60% цього обсягу не «живими» грошима, а саме за рахунок визначених переліком ОВДП.

Оновлений список

Із 25 червня 2026 року він містить 20 випусків цінних паперів, а саме: UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418, UA4000236632, UA4000237564, UA4000238844, UA4000238984 та новий UAUA4000239057.

Що це дає банківській системі

Ефективність ліквідності: банки можуть отримувати дохідність від облігацій замість того, щоб тримати кошти на коррахунку під 0% або за низькими ставками.

Згладжування коливань: обов'язкові резерви допомагають системі легше переносити непередбачувані зміни на ринку.

Обмеження «вільних грошей»: інструмент допомагає НБУ регулювати обсяг вільної гривні в системі, що стримує тиск на валютний ринок та інфляцію.