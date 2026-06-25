В Ідея Банку повідомили про результати за п’ять місяців 2026 року

Один з головних гравців на ринку роздрібного кредитування України Ідея Банк повідомив про результати діяльності за п’ять місяців 2026 року: прибуток банку становить 175 млн грн, а чисті активи зросли на 13,8 % до 12,04 млрд грн.

Чистий прибуток Ідея Банку за п’ять місяців 2026 року склав 175 млн грн, тоді як станом на початок квітня за результатами першого кварталу прибуток сягнув 83 млн грн. У такий спосіб за квітень — травень банк збільшив прибуток майже на 111 %.

«Основним чинником прибуткової роботи Ідея Банку за п’ять місяців 2026 року є чистий процентний дохід, який за вказаний період склав 1,813 млрд грн. Чистий процентний дохід значною мірою було сформовано за рахунок зростання обсягів кредитування клієнтів й оптимального управління структурою активно-пасивних операцій банку», — зазначив голова правління Ідея Банку Михайло Власенко. За його словами, станом на початок червня показник рентабельності активів (ROA) банку склав 3,7 %, а показник рентабельності капіталу (ROE) зафіксовано на рівні 16,2 %. Ідея Банк збільшив 2026 року власний капітал: його розмір станом на початок червня склав 2,695 млрд грн — це вище на 175 млн грн (7 %) проти січня 2026 року, що стало результатом зростання рівня прибутковості банку.

Кредитний портфель фізичних осіб Ідея Банку за п’ять місяців 2026 року збільшився на 1,160 млрд грн (+16,6 %) до 8,167 млрд грн, що підтверджує високі позиції банку на ринку споживчого кредитування. «Загальні обсяги продажів кредитних продуктів банку за п’ять місяців 2026 року склали понад 3,33 млрд грн. Це на 49 % більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Зокрема, обсяги продажів готівкових кредитів і кредитів на товари за п’ять місяців 2026 року становили 2,365 млрд грн, а обсяги продажів кредитних продуктів фізичним особам-підприємцям досягли 309 млн грн», — розповів Михайло Власенко. Він також наголосив, що Ідея Банк продовжує бути активним гравцем у сегменті роздрібного банківського ринку України.

«Нашим основним сегментом клієнтів залишаються фізичні особи й фізичні особи-підприємці. Ідея Банк продовжує вдосконалення та розвиток діючих продуктів, а це — готівкові кредити, кредитна картка, розвиток сервісу „Оплата частинами“, а також удосконалення технологій їхнього продажу. Наш основний фокус та високий рівень пріоритетності спрямовані на розвиток дистанційних каналів продажів і підвищення їхньої ефективності», — зауважив голова правління Ідея Банку .

Деякі важливі показники Ідея Банку на 1 червня 2026 року:

· чисті активи: 12,041 млрд грн, зросли на 1,463 млн грн (+13,8 %) з початку 2026 року;

· кредитний портфель фізичних осіб у гривні: 8,167 млрд грн, збільшився на 1,160 млрд грн (+16,6 %) з початку 2026 року;

· загальний розмір кредитного портфелю банку в гривні: 8,650 млрд грн, збільшився на 1,278 млрд грн (+17,3 %) з початку 2026 року;

· обсяг коштів фізичних осіб у гривні: 5,222 млрд грн, збільшився на 589 млн грн (+12,7 %) з початку 2026 року;

· загальний обсяг коштів клієнтів банку: 8,7 млрд грн, зріс на 1,255 млрд грн (+16,9 %) з початку 2026 року.

«Ідея Банк є достатньо капіталізованим і виконує всі нормативи Національного банку України. Норматив адекватності регулятивного капіталу на кінець травня 2026 року становив 15,24 % (при встановленому Національним банком України нормативному значенні 10 %), що свідчить про високий рівень фінансової стійкості банку», — зазначив голова правління Ідея Банку Михайло Власенко.

АТ «Ідея Банк» — провідний український банк із високим індексом стійкості й фінансової стабільності. Минулого року НБУ вніс АТ «Ідея Банк» до переліку системно важливих банків України. Ідея Банк понад десять років активно працює з фізичними особами-підприємцями, які можуть отримати в банку беззаставний кредит на будь-які цілі на суму до 1 млн грн. Також банк є активним гравцем на ринку споживчого кредитування, а навесні 2026 року Ідея Банк запропонував оновлену кредитку О.Картка з максимальним лімітом до 500 тис. грн та пільговим періодом 92 дні.