GLOBAL AUDIT & ACCOUNTING DAY 2026: аудит, податки, МСФЗ та автоматизація

Запрошуємо фахову аудиторію Minfin долучитися до професійної офлайн-події GLOBAL AUDIT & ACCOUNTING DAY 2026 — події для бухгалтерів, аудиторів, фінансових директорів, керівників компаній та всіх фахівців, які працюють із фінансами, податками й обліком.

У центрі програми — ключові зміни та практичні рішення для професійної спільноти:

• аудит 2026: нові стандарти моніторингу та законодавчі зміни;

• податкові реформи: аналіз ПКУ, нові штрафи та прогнози на 2027 рік;

• еволюція обліку: як обрати сучасні SaaS-рішення для бізнесу;

• практичні воркшопи на вибір: податок на прибуток, МСФЗ, юридичний захист, автоматизація.

GLOBAL AUDIT & ACCOUNTING DAY 2026 — це не лише навчання, а й можливість обмінятися досвідом, поспілкуватися з колегами, знайти нові професійні контакти та провести день у колі фінансової спільноти.

Після інтенсивної ділової програми на учасників чекатиме святкова частина: ігристе, жива скрипка O`Viola, бармен-шоу, виступ ілюзіоніста Євгена Омельченка, майстер-клас «Свічка бажання» з Тетяною Пирог та караоке-паті.

Для аудиторії Minfin діє спеціальний промокод: MINFIN10.

Використовуйте промокод під час реєстрації та долучайтеся до події, де формується майбутнє бухгалтерської й аудиторської професії.

Реєстрація: https://global-mind.com.ua/accountants-day/