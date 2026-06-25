Біткоїн впав нижче $60 000, в Японії запустили перший трастовий стейблкоїн: що нового

В Японії запустили перший трастовий стейблкоїн JPYSC із прив'язкою до єни

Японський фінансовий конгломерат SBI Group оголосив про запуск нового цифрового активу — стейблкоїна JPYSC, забезпеченого японською єною. Проєкт реалізовано у партнерстві із сінгапурською фінтех-компанією Startale Group на базі трастової моделі, повідомляє The Block.

Перша емісія токенів уже відбулася. За випуск активу відповідає підрозділ SBI Shinsei Trust Bank, тоді як його дистрибуцією та ліцензованим обігом займається криптобіржа SBI VC Trade.

У SBI наголосили, що JPYSC став першим в історії Японії стейблкоїном із трастовою структурою, де всі резерви активу перебувають під прямим управлінням трастового банку.

Головна перевага такої архітектури полягає у регуляторному статусі. На відміну від традиційних стейблкоїнів, які японське законодавство класифікує як звичайні засоби переказу коштів, JPYSC не підпадає під жорсткі ліміти (максимальний баланс та сума транзакції до 1 млн єн).

Завдяки відсутності цих обмежень та низьким комісіям, новий інструмент орієнтований не лише на роздрібний сектор, а й на інституційних клієнтів, які здійснюють великі транскордонні та внутрішні угоди.

Розробники планують перетворити JPYSC на фундаментальну інфраструктуру для розрахунків у національній валюті на ончейн-ринках. Серед пріоритетних напрямів використання токена:

торгівля на ринку Форекс (валютні операції);

інституційне кредитування (сервіс позик обіцяють запустити найближчим часом);

розрахунки за токенізованими активами реального світу (RWA).

На початковому етапі операції з JPYSC будуть доступні виключно для клієнтів платформи SBI VC Trade. Обмежене коло користувачів зумовлене тим, що податковий та юридичний статус активу наразі перебуває на фінальній стадії узгодження з державними органами.

У SBI заявили, що JPYSC став першим у Японії трастовим стейблкоїном, який отримав статус електронного платіжного інструменту відповідно до чинного закону про платіжні послуги країни.

Біткоїн впав нижче $60 000

У четвер, 24 червня, ціна біткоїна у моменті опустилася нижче позначки $60 000, досягнувши $59 320. Наступного дня актив частково відіграв позиції і на момент написання новини торгується на рівні $61 750.

Стрімке падіння котирувань на ринку цифрових активів спровокувало масштабну хвилю примусових закриттів позицій на біржах криптовалютних деривативів. За даними аналітичної платформи CoinGlass, сукупні збитки трейдерів за останні 24 години склали $1 млрд:

понад $781 млн припало на ліквідацію лонгів;

понад $218 млн — на шорт-позиції;

ліквідації у торгових парах з біткоїном перевищили $414 млн, з Ethereum — $230 млн.

Одним із ключових тригерів поточного спадного тренду на ринку став активний фіксований прибуток з боку найбільших інвесторів, повідомляють аналітики блокчейн-платформи Santiment.

Згідно з їхніми даними, великі власники першої криптовалюти суттєво скоротили свої позиції за короткий проміжок часу. Зокрема, на ончейн-метриках зафіксовано, що великі гаманці з балансом від 10 до 10 000 BTC влаштували масовий розпродаж. Лише за останні вісім днів ця категорія інвесторів реалізувала на ринку 45 074 BTC.

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Експлойт у мережі Cardano: з гаманців проєкту SecondFi викрали $2,4 мільйона

Команда криптопроєкту SecondFi підтвердила факт масштабного інциденту у сфері безпеки, що зачепив їхній фірмовий гаманець на базі блокчейну Cardano. Для локалізації загрози розробники тимчасово перевели платформу в режим технічного обслуговування, обмеживши користувачам доступ до будь-яких операцій через інтерфейс застосунку.

За результатами попереднього розслідування, зловмисникам вдалося примусово вивести близько 16 млн ADA із 374 клієнтських адрес. Враховуючи ринковий курс токена на момент атаки (приблизно $0,146), сукупні збитки користувачів оцінюють у $2,4 млн.

Аби мінімізувати наслідки активної хакерської атаки, команда SecondFi задіяла антикризовий протокол безпеки. Завдяки екстреним заходам розробникам вдалося врятувати левову частку клієнтських коштів — 129 млн ADA.

«Щоб запобігти повній втраті коштів під час активного експлойту, було запущено екстрені заходи для захисту наявних 129 млн ADA. Кошти продовжують спрямовуватися незалежному кваліфікованому сторонньому кастодіану, де вони зберігаються в інтересах постраждалих адрес», — зазначили в SecondFi.

Аналітики припускають, що зафіксоване в ончейн-даних четверте велике переміщення активів якраз і було санкціонованою «евакуацією» цих 129 мільйонів монет у безпечне сховище, хоча команда уникнула прямих тверджень.

Для розслідування інциденту та ліквідації його наслідків SecondFi залучила провідних учасників екосистеми Cardano, серед яких Cardano Foundation, Input Output Global (IOG), Intersect та децентралізована біржа SundaeSwap. Фахівцям уже вдалося виявити вразливість та випустити безпековий патч для гаманців, яких не торкнулася атака.

Як пояснив генеральний директор Immunefi Мітчелл Амадор, проблема криється не в архітектурі самого блокчейну Cardano, а у внутрішньому програмному забезпеченні проєкту. У модулі гаманця, який відповідав за генерацію приватних ключів, стався збій, що призвів до витоку конфіденційних даних користувачів.

Через специфіку цієї вразливості команда SecondFi закликає користувачів постраждалих гаманців не намагатися відновлювати свої сид-фрази в інших гаманцях екосистеми Cardano, оскільки це може нести додаткові ризики.

Ось професійний рерайт новини для фінансово-економічного чи криптотехнологічного видання з чіткою структурою та акцентом на міжнародний масштаб розслідування:

Крадіжка світла на мільйони та транснаціональний синдикат: у Таїланді ліквідували мережу нелегального майнінгу з обігом $300 млн

Департамент спеціальних розслідувань Таїланду (DSI) розкрив масштабну міжнародну схему, де незаконний майнінг криптовалют використовувався як інструмент для відмивання брудних грошей. За даними слідства, за діяльністю мережі стоять «сірі» китайські інвестори, а її річний фінансовий обіг сягав 10 млрд батів (близько $300 млн).

Розслідування, яке тривало протягом 2025 року, починалося як боротьба з масовим розкраданням електроенергії. За цей час правоохоронці ліквідували три великі підпільні майнінг-ферми, вилучивши понад 6390 пристроїв (ASIC-майнерів). Збитки, завдані державній енергетичній компанії Таїланду, перевищили 953 млн батів ($28,5 млн).

Проте аналіз фінансових потоків вивів детективів на значно масштабніший злочинний синдикат. Слідчі з'ясували, що майнінгові потужності обслуговували транснаціональну кримінальну мережу. Через криптоактиви відмивалися кошти, отримані від:

діяльності нелегальних шахрайських кол-центрів;

міжнародних платформ онлайн-казино та гемблінгу.

Зазначається, що найняті організацією громадяни М’янми щодня знімали у тайських банках готівку в еквіваленті від $900 000 до $1,5 млн (30−50 млн батів).

Вийти на ключових фігурантів тайським правоохоронцям допомогли колеги зі США. Секретна служба США надала дані щодо одного з лідерів угруповання — громадянина Китаю Ван Їчена (Wang Yicheng). Американське відомство вже конфіскувало пов’язані з ним цифрові активи на суму $17,8 млн, а загальні збитки у його справі оцінюють у $60 млн.

Наразі у Таїланді вже видано ордери на арешт восьми ключових підозрюваних (по чотири громадянина Китаю та М'янми), п'ятьом особам офіційно висунуто звинувачення, ще щодо семи фігурантів ордери готуються.

Слідство виявило, що підпільні ферми не могли б функціонувати без допомоги всередині держорганів. Матеріали щодо корупційної складової вже передано до Національної антикорупційної комісії Таїланду.

Серед підозрюваних у сприянні та фінансуванні кримінального бізнесу опинилися сім працівників енергетичного сектору та один співробітник поліції, а також ще 13 цивільних осіб.