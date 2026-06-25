У четвер, 25 червня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Євро втратило 10 копійок у купівлі та 11 копійок у продажу.
25 червня 2026, 10:38
Курс валют змінився: скільки коштують долар і євро 25 червня
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 9 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро у покупці втратило 1 копійку, а у продажу додало 5 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,60−45,11 грн. Євро купують за 50,74 грн, а продають за 51,40 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,84−44,95. Євро 51,20−51,45.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,85−44,88 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 50,93−50,94 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі