Курс валют змінився: скільки коштують долар і євро 25 червня

У четвер, 25 червня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Євро втратило 10 копійок у купівлі та 11 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 9 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро у покупці втратило 1 копійку, а у продажу додало 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,60−45,11 грн. Євро купують за 50,74 грн, а продають за 51,40 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,84−44,95. Євро 51,20−51,45.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,85−44,88 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 50,93−50,94 грн/євро.

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