Виграли гроші, смартфон чи авто: ДПС пояснила, які податки доведеться сплатити

Виграш у лотерею, новий смартфон за перемогу в конкурсі чи автомобіль, отриманий у розіграші, — приємний бонус. Однак такі доходи підлягають оподаткуванню. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

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Деталі

Податковий кодекс України відносить виграші та призи до оподатковуваних доходів фізичних осіб. При цьому сплачувати податок та збір самостійно в більшості випадків не потрібно.

Якщо ви виграли кошти в лотерею, податковим агентом виступає її оператор. Саме він нараховує, утримує та перераховує до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 5 % від суми виплати зазначених коштів за рахунок фізичної особи незалежно від форми та способу виплати таких коштів.

Також при нарахуванні доходів у вигляді виграшів, отриманих під час конкурсів, рекламних акцій, розіграшів та інших промоційних заходів податковим агентом є організатор акції, який самостійно утримує податок на доходи фізичних осіб та військовий збір і перераховує їх до бюджету.

Приклад

Якщо ви виграли 10 000 гривень у рекламній акції, організатор утримає з цієї суми 1 800 гривень (18 %) податку на доходи фізичних осіб і 500 гривень (5 %) військового збору та перерахує їх до бюджету. Переможець отримає суму вже після утримання податку та збору.

Окрему увагу варто звернути на негрошові призи. Якщо переможець отримує смартфон, побутову техніку, туристичну подорож або автомобіль, оподатковується вартість такого призу. Для розрахунку податку в цьому випадку застосовується спеціальний коефіцієнт, визначений Податковим кодексом України.

Отже, незалежно від того, отримали ви виграш грошима чи цінним подарунком, такий дохід підлягає оподаткуванню. Водночас обов’язок із нарахування та сплати податку та збору зазвичай покладається на організатора розіграшу або оператора лотереї.