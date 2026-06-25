Виграли гроші, смартфон чи авто: ДПС пояснила, які податки доведеться сплатити

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 червня 2026, 8:44

Виграли гроші, смартфон чи авто: ДПС пояснила, які податки доведеться сплатити

Виграш у лотерею, новий смартфон за перемогу в конкурсі чи автомобіль, отриманий у розіграші, — приємний бонус. Однак такі доходи підлягають оподаткуванню. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

Виграш у лотерею, новий смартфон за перемогу в конкурсі чи автомобіль, отриманий у розіграші, — приємний бонус.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Податковий кодекс України відносить виграші та призи до оподатковуваних доходів фізичних осіб. При цьому сплачувати податок та збір самостійно в більшості випадків не потрібно.

Якщо ви виграли кошти в лотерею, податковим агентом виступає її оператор. Саме він нараховує, утримує та перераховує до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 5 % від суми виплати зазначених коштів за рахунок фізичної особи незалежно від форми та способу виплати таких коштів.

Також при нарахуванні доходів у вигляді виграшів, отриманих під час конкурсів, рекламних акцій, розіграшів та інших промоційних заходів податковим агентом є організатор акції, який самостійно утримує податок на доходи фізичних осіб та військовий збір і перераховує їх до бюджету.

Приклад

Якщо ви виграли 10 000 гривень у рекламній акції, організатор утримає з цієї суми 1 800 гривень (18 %) податку на доходи фізичних осіб і 500 гривень (5 %) військового збору та перерахує їх до бюджету. Переможець отримає суму вже після утримання податку та збору.

Окрему увагу варто звернути на негрошові призи. Якщо переможець отримує смартфон, побутову техніку, туристичну подорож або автомобіль, оподатковується вартість такого призу. Для розрахунку податку в цьому випадку застосовується спеціальний коефіцієнт, визначений Податковим кодексом України.

Отже, незалежно від того, отримали ви виграш грошима чи цінним подарунком, такий дохід підлягає оподаткуванню. Водночас обов’язок із нарахування та сплати податку та збору зазвичай покладається на організатора розіграшу або оператора лотереї.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
25 червня 2026, 8:56
#
Дпс може в 0чк0 піти
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 43 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами