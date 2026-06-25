Інвестиції за розкладом: як Crypto Bundles від WhiteBIT спрощують вхід у крипторинок

Crypto Bundles від WhiteBIT: готові стратегії для тих, хто не хоче збирати портфель вручну

Крипторинок давно вийшов за межі історії про «купити біткоїн і чекати». Сьогодні інвестор стикається з іншою реальністю: десятки тисяч активів, нові наративи, висока швидкість змін і постійний тиск вибору. Одні монети ростуть на хвилі інтересу до штучного інтелекту, інші — на темі масштабування блокчейнів, треті — через мем-культуру та силу спільнот. Для приватного інвестора це означає одне: сформувати збалансований портфель самостійно стає дедалі складніше.

Саме на цьому тлі на ринку зростає інтерес до інструментів, які дозволяють інвестувати не в окремі токени, а в готові тематичні стратегії. Один із таких форматів запустила криптобіржа WhiteBIT — Crypto Bundles*, готові набори криптоактивів, сформовані відповідно до різних інвестиційних ідей, фінансових цілей та рівнів готовності до ризику.

Від хаотичного вибору монет — до готової логіки інвестування

Головна проблема більшості роздрібних інвесторів у крипті — не відсутність можливостей, а надлишок вибору. Щоб самостійно скласти портфель, потрібно оцінювати ліквідність, капіталізацію, волатильність активів, слідкувати за ринковими циклами, новинами та вчасно проводити ребалансування. Для багатьох це означає або надмірну складність, або рішення «на емоціях».

Crypto Bundles працюють інакше. Користувач обирає не окрему монету, а готовий кошик активів, об'єднаних однією інвестиційною ідеєю. Такий підхід ближчий до моделі індексного інвестування, де інвестор отримує експозицію на цілий сегмент ринку, а не робить ставку лише на один актив.

Для інвестора це означає одразу кілька переваг: базову диверсифікацію, економію часу і більш структурований підхід до ринку.

Які стратегії пропонує WhiteBIT?

Лінійка Crypto Bundles охоплює сім різних сценаріїв — від консервативних до спекулятивних.

Bundle Склад Ідея Для кого Рівень ризику Crypto Core 65% BTC, 20% ETH, 10% SOL, 5% PXR Експозиція на найбільші та найбільш впізнавані криптоактиви Для новачків і консервативних інвесторів, які хочуть почати з «блакитних фішок» крипторинку Низький-середній The Duo 50% BTC, 50% ETH Проста ставка на два головні активи ринку Для тих, хто хоче базову, збалансовану експозицію без зайвого ускладнення портфеля Низький AI Supercycle 30% RENDER, 30% FET, 20% NEAR, 20% TAO Інвестиція в розвиток децентралізованих AI-мереж та обчислювальної інфраструктури Для інвесторів, які вірять у довгостроковий AI-наратив і готові приймати вищу волатильність Високий Industry Scaling 30% WBT, 20% ARB, 20% MNT, 15% OP, 15% POL Ставка на інфраструктуру, що робить блокчейн швидшим, дешевшим і готовим до масового використання Для тих, хто бачить потенціал у Layer 2-рішеннях та масштабуванні екосистем Середній-високий RWA 20% LINK, 20% ONDO, 20% XLM, 20% XDC, 20% OM Інвестиція в токенізацію реальних активів і зближення класичних фінансів із блокчейном Для інвесторів, які шукають не лише ринковий хайп, а й прикладну фінансову логіку Середній Tether Stable 30% USDT, 30% EURR, 30% XAUT Баланс між стейблкоїнами та цифровим золотом для збереження вартості Для тих, хто хоче зменшити вплив волатильності та зосередитися на збереженні капіталу Мінімальний MEME Culture 20% DOGE, 20% PEPE, 20% SHIB, 20% WIF, 20% BONK Ставка на соціальні тренди, інтернет-культуру та силу криптоспільнот Для інвесторів із високою толерантністю до ризику, які готові працювати зі спекулятивним сегментом Дуже високий

Як це працює на практиці?

Щоб скористатися Crypto Bundles, користувачеві потрібно пройти стандартний шлях: зареєструватися, пройти KYC, поповнити Main Balance та обрати відповідний набір активів.

На момент запуску Crypto Bundles працюють за механікою Автоінвесту. Це означає, що користувач не купує бандл одноразово, а налаштовує регулярний план інвестування за розкладом.

Кошти для купівлі активів списуються з Main Balance в USDT або USDC — у випадках, коли USDT недоступний. Мінімальна сума для запуску плану становить 50 USDT.

Окрему роль у цій моделі відіграє функція Автоінвесту. Вона дозволяє регулярно купувати вибрані активи за розкладом і фактично реалізовувати стратегію DCA — поступового усереднення ціни входу. Для довгострокового інвестора це один із найбільш прагматичних механізмів: він допомагає знизити вплив короткострокової волатильності та прибрати з процесу спроби «вгадати ідеальний момент».

План можна поставити на паузу та відновити пізніше. Водночас, якщо план повністю закрити, відновити або перезапустити його вже не вийде. У такому разі користувач зможе створити новий план лише за умови, що відповідний Crypto Bundle усе ще буде доступний на платформі, адже лінійка бандлів може переглядатися та оновлюватися.

Чому це актуально саме зараз?

На ринку дедалі більше інвесторів шукають не просто «наступний токен, що вистрілить», а зрозумілі рамки роботи з криптоактивами. І саме тут готові бандли виглядають логічним розвитком ринку: вони спрощують вхід для новачків і водночас дають досвідченішим користувачам інструмент швидкої диверсифікації без ручного складання портфеля.

Для одних це спосіб зайти в крипту без хаотичного відбору монет. Для інших — можливість розкласти капітал між кількома ринковими тезами: від BTC і ETH до AI, RWA або Layer 2.

Crypto Bundles від WhiteBIT — це спосіб зробити криптоінвестування більш структурованим і послідовним. Замість необхідності самостійно відбирати активи та вручну формувати портфель, користувач отримує готову інвестиційну логіку й може автоматизувати процес регулярного накопичення позиції.

Такий формат не прибирає ризики крипторинку, але допомагає зробити перший крок менш хаотичним: з готовою структурою, зрозумілою ідеєю та регулярним підходом до інвестування.

*Crypto Bundles не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Ринок криптоактивів є волатильним, а вартість активів може як зростати, так і знижуватися. Перед прийняттям інвестиційних рішень варто враховувати власний фінансовий стан та ризик-профіль.