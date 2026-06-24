До закриття міжбанку у середу, 24 червня, курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу, євро не змінилося у купівлі та подешевшало на 1 копійку у продажу.
24 червня 2026, 17:37
Долар на міжбанку подорожчав на 5 копійок
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Відкриття 24 червня
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Закриття 24 червня
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Зміни
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44,80/44,84
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44,85/44,88
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5/4
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50,89/50,92
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50,89/50,91
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0/1
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,60−45,09 грн. Євро купують за 50,83 грн, а продають за 51,51 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,95−45,00, євро — 51,21−51,40 грн.
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Джерело: Мінфін
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