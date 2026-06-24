Підсанкційний російський олігарх Дерипаска заробляє на українських дорогах — депутатка ВР

Підсанкційний російський олігарх Дерипаска заробляє на українських дорогах. І зекономив на податках 244 млн грн. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Що відомо

За її словами, БЕБ викрило п’ять компаній, що пов’язаних з підсанкційним громадянином рф, які виробляли бітум, асфальтобетонні суміші та інші матеріали для дорожнього будівництва.

Та, як розповів директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський, підприємства організували податкову схему. Кілька років вони «малювали» податковий кредит через фіктивні операції. У результаті бюджет недоотримав майже 244 млн грн ПДВ.

Директору одного з підприємств детективи БЕБ вже повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

«Як мені вдалось дізнатись, йдеться про ШБУ-77 (шляхо-будівельне управління, зареєстроване в Броварах, Київська область), власником якого є мешканець Київщини Андрій Білоус.

ШБУ-77 напряму Дерипасці не належить, але пов'язана з ним через ланцюжок структур: Білоус керував «Бітунова Україна» та значився підписантом «САТ Україна», обидві належали австрійській «Bau Holding Beteiligungs AG», дочірній структурі концерну «Strabag SE», у якому чверть акцій належала кіпрській «Rasperia Trading Ltd» з групи «Базовий Елемент» Дерипаски. У листопаді 2021 року обидві структури («Бітунова Україна» і «САТ Україна») перейшли від Strabag SE до кіпрської Samsta limited, власником якої став громадянин Туреччини, і журналісти-розслідувачі припускають, що це могло бути переписування активу на номінала для уникнення санкцій, а не реальний продаж", — розповіла народна депутатка.