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24 червня 2026, 12:43

Підсанкційний російський олігарх Дерипаска заробляє на українських дорогах — депутатка ВР

Підсанкційний російський олігарх Дерипаска заробляє на українських дорогах. І зекономив на податках 244 млн грн. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Підсанкційний російський олігарх Дерипаска заробляє на українських дорогах.

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Що відомо

За її словами, БЕБ викрило п’ять компаній, що пов’язаних з підсанкційним громадянином рф, які виробляли бітум, асфальтобетонні суміші та інші матеріали для дорожнього будівництва.

Та, як розповів директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський, підприємства організували податкову схему. Кілька років вони «малювали» податковий кредит через фіктивні операції. У результаті бюджет недоотримав майже 244 млн грн ПДВ.

Директору одного з підприємств детективи БЕБ вже повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

«Як мені вдалось дізнатись, йдеться про ШБУ-77 (шляхо-будівельне управління, зареєстроване в Броварах, Київська область), власником якого є мешканець Київщини Андрій Білоус.

ШБУ-77 напряму Дерипасці не належить, але пов'язана з ним через ланцюжок структур: Білоус керував «Бітунова Україна» та значився підписантом «САТ Україна», обидві належали австрійській «Bau Holding Beteiligungs AG», дочірній структурі концерну «Strabag SE», у якому чверть акцій належала кіпрській «Rasperia Trading Ltd» з групи «Базовий Елемент» Дерипаски. У листопаді 2021 року обидві структури («Бітунова Україна» і «САТ Україна») перейшли від Strabag SE до кіпрської Samsta limited, власником якої став громадянин Туреччини, і журналісти-розслідувачі припускають, що це могло бути переписування активу на номінала для уникнення санкцій, а не реальний продаж", — розповіла народна депутатка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
24 червня 2026, 13:03
#
Патужна, ну само собою це вони просто не поділилися вчасно, тому їх і «викрили», однозначно подібних випадків, коли російськостан в наших Нью Васюках володіє компаніями — ще повно випадків, просто на це класично по українськи закривають очі, ну, поки заносять в конвєртіку гроші в потрібний кабінет.

Так однозначно в нас буде патужна пєрємога незабаром, чекаємо на шашлички в травні.
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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
24 червня 2026, 13:06
#
Йшов 2026 рік, кацапські олігархи будували в україні дороги і заробляли на цьому, а знаючи як «будують» в україні дороги — це ж золота жила, можна ледве не щорічно переробляти побудовану дорогу, дуже патужна, вже не знаєш прямо що патужніше, тендери на прозоро із завищеними бюджетами, 40 мільярдів від міноборони на прострочені снаряди по передоплаті, газ і нафта з кацапстану територією україни під час повномасштабки, декларації тцкунів і депутатів, вбивства українців в тцк, втечі поліцаїв від діда з карабіном, чи все ж володіння олігархатом кацапстану через ряд компаній компаніями в україні, тут що не день, то все патужніше…
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