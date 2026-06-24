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24 червня 2026, 11:16

Банківські вклади українців зростають нерівномірно: хто додав, а хто втратив у травні

Загальна сума коштів населення та ФОП у банках продовжує зростати й уже сягнула 1,7 трлн грн. Водночас травнева статистика показує посилення нерівномірності: найбагатші вкладники нарощують залишки на рахунках, тоді як більшість українців із меншими сумами заощаджень, навпаки, скоротила свої банківські накопичення. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Загальна сума коштів населення та ФОП у банках продовжує зростати й уже сягнула 1,7 трлн грн.

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Хто наростив статки у травні

Вкладники з рахунками від 600 тис грн (найбагатші 0,67% українців) — додали +12,8 млрд грн до 90,5 млрд грн. Їх частка в загальній масі грошей тримається вище 53,2% і це історичний рекорд (по частці). Кількість таких вкладників майже без змін.

Хто втратив

Вкладники з рахунками до 200 тис грн — а це більшість українців за кількістю (57,5% вкладників) — скоротили залишки на -3,6 млрд грн до 44 млрд грн. Частка цієї групи в загальній сумі повзе вниз.

Сезонний фактор

«Травень традиційно слабкий місяць травень 2025 теж був без приросту в нижніх сегментах. Ймовірно, сезонні витрати + відпускний сезон тиснуть на дрібних вкладників. Фінмон? — не виключаю», — пише аналітик.

Структурний тренд

Концентрація заощаджень продовжується. Розрив між більшістю вкладників і вузькою групою найбагатших не скорочується.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+36
svn77
svn77
24 червня 2026, 11:23
#
Росте соціальна нерівність в Україніі! Богаті богатіють, бідні бідніють!!!
+
+13
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
24 червня 2026, 13:21
#
Ну чому, колишні бідні і тупі тцкуни стали декларувати мільйони, нерухомість, авто, а їх **** декларують по 6−10 лимонів на рік, всі все розуміють, але набу в носі чомусь ковиряється, новини про декларації начальників тцкунів можна у вільному доступі знайти, там буквально кожен тцкун відмітився вже а ще ж скільки з тих хто не начальники не декларують нічого, тож силовички багатішають, тут треба не так казати, в нашій потужній тоталітарно демократичній народній республіці треба вже так казати: депутати, міністри, силовики і тцкуни — багатішають, а звичайні українці — біднішають, ось так буде максимально правильно в наших патужних реаліях
+
0
svn77
svn77
24 червня 2026, 13:54
#
Згоден на всі 100
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