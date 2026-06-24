Банківські вклади українців зростають нерівномірно: хто додав, а хто втратив у травні

Загальна сума коштів населення та ФОП у банках продовжує зростати й уже сягнула 1,7 трлн грн. Водночас травнева статистика показує посилення нерівномірності: найбагатші вкладники нарощують залишки на рахунках, тоді як більшість українців із меншими сумами заощаджень, навпаки, скоротила свої банківські накопичення. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Хто наростив статки у травні

Вкладники з рахунками від 600 тис грн (найбагатші 0,67% українців) — додали +12,8 млрд грн до 90,5 млрд грн. Їх частка в загальній масі грошей тримається вище 53,2% і це історичний рекорд (по частці). Кількість таких вкладників майже без змін.

Хто втратив

Вкладники з рахунками до 200 тис грн — а це більшість українців за кількістю (57,5% вкладників) — скоротили залишки на -3,6 млрд грн до 44 млрд грн. Частка цієї групи в загальній сумі повзе вниз.

Сезонний фактор

«Травень традиційно слабкий місяць травень 2025 теж був без приросту в нижніх сегментах. Ймовірно, сезонні витрати + відпускний сезон тиснуть на дрібних вкладників. Фінмон? — не виключаю», — пише аналітик.

Структурний тренд

Концентрація заощаджень продовжується. Розрив між більшістю вкладників і вузькою групою найбагатших не скорочується.