Загальна сума коштів населення та ФОП у банках продовжує зростати й уже сягнула 1,7 трлн грн. Водночас травнева статистика показує посилення нерівномірності: найбагатші вкладники нарощують залишки на рахунках, тоді як більшість українців із меншими сумами заощаджень, навпаки, скоротила свої банківські накопичення. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Банківські вклади українців зростають нерівномірно: хто додав, а хто втратив у травні
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Хто наростив статки у травні
Вкладники з рахунками від 600 тис грн (найбагатші 0,67% українців) — додали +12,8 млрд грн до 90,5 млрд грн. Їх частка в загальній масі грошей тримається вище 53,2% і це історичний рекорд (по частці). Кількість таких вкладників майже без змін.
Хто втратив
Вкладники з рахунками до 200 тис грн — а це більшість українців за кількістю (57,5% вкладників) — скоротили залишки на -3,6 млрд грн до 44 млрд грн. Частка цієї групи в загальній сумі повзе вниз.
Сезонний фактор
«Травень традиційно слабкий місяць травень 2025 теж був без приросту в нижніх сегментах. Ймовірно, сезонні витрати + відпускний сезон тиснуть на дрібних вкладників. Фінмон? — не виключаю», — пише аналітик.
Структурний тренд
Концентрація заощаджень продовжується. Розрив між більшістю вкладників і вузькою групою найбагатших не скорочується.
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