Валюта дешевшає: як змінився курс долара та євро 24 червня

У середу, 24 червня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 3 копійки у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро втратило 7 копійок у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 15 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро у покупці втратило 23 копійки, а у продажу 8 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,62−45,13 грн. Євро купують за 51,07 грн, а продають за 51,71 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,85−44,95. Євро 51,32−51,62.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,80−44,84 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 50,89−50,92 грн/євро.

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