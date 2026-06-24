У середу, 24 червня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 3 копійки у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро втратило 7 копійок у купівлі та у продажу.
24 червня 2026, 10:53
Валюта дешевшає: як змінився курс долара та євро 24 червня
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 15 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро у покупці втратило 23 копійки, а у продажу 8 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,62−45,13 грн. Євро купують за 51,07 грн, а продають за 51,71 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,85−44,95. Євро 51,32−51,62.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,80−44,84 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 50,89−50,92 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 22 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі