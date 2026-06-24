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24 червня 2026, 8:46

Продаж землі після спадщини: коли ПДФО та військовий збір не стягуються

Якщо ви отримали земельну ділянку у спадщину та плануєте її продати, у деяких випадках дохід від такого продажу не оподатковується. Податковим кодексом України передбачено пільгу. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

Якщо ви отримали земельну ділянку у спадщину та плануєте її продати, у деяких випадках дохід від такого продажу не оподатковується.

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Коли не сплачуються податки

Податки не сплачуються, якщо одночасно виконуються дві умови:

  • продаж здійснюється не частіше одного разу протягом календарного року;
  • площа ділянки не перевищує норми безоплатної передачі, визначені земельним законодавством.

Важливо: для успадкованої земельної ділянки не застосовується вимога щодо перебування у власності понад три роки. Тобто продати її можна одразу після оформлення права власності та за наявності підстав скористатися податковою пільгою.

Пільга поширюється, зокрема, на земельні ділянки:

  • для ведення особистого селянського господарства — до 2 гектарів;
  • для садівництва — до 0,12 гектара;
  • для індивідуального дачного будівництва — до 0,10 гектара;
  • для присадибних ділянок — у межах норм, визначених Земельним кодексом України.

Приклад

Громадянин успадкував земельну ділянку площею 1,5 гектара для ведення особистого селянського господарства та продав її за 400 тис. гривень.

Оскільки площа ділянки не перевищує встановлену норму у 2 гектари, а продаж відбувається вперше протягом року, дохід від продажу не оподатковується. Продавець отримує всю суму коштів.

Коли податки сплачувати потрібно

Якщо площа земельної ділянки перевищує встановлені норми або об'єкт не підпадає під дію пільги, дохід від продажу оподатковується:

  • податок на доходи фізичних осіб — 5 %;
  • військовий збір — 5 %.

Також варто враховувати кількість операцій з продажу нерухомості протягом року. Якщо продається вже другий об'єкт нерухомості, порядок оподаткування може відрізнятися.

Перед укладенням договору купівлі-продажу рекомендуємо перевірити площу земельної ділянки та умови застосування податкових пільг. Це допоможе заздалегідь визначити, чи виникне обов’язок зі сплати податків та якою буде їх сума.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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