Сьогодні компанії стикаються не лише з податковими перевірками та донарахуваннями, а й з коригуванням митної вартості, відмовами у митному оформленні, спорами щодо класифікації товарів, застосування ставок ПДВ та підтвердження відповідності продукції вимогам технічних регламентів. Адвокат судової практики в Juscutum Ксенія Межова розповіла «Мінфіну», як захистити компанію під час перевірок і виграти суд з контролером.

У своїй практиці я регулярно натрапляю на ситуації, коли компанія має достатню кількість документів для підтвердження своєї позиції, однак програє спір через помилки, допущені ще на стадії перевірки. Саме тому ефективний захист починається не з адміністративної скарги чи позову до суду, а з першого дня взаємодії з контролюючим органом.

Як контролювати контролерів

На практиці бізнес часто концентрується виключно на підготовці документів, залишаючи поза увагою питання законності підстав для проведення контрольного заходу. Водночас саме порушення процедури призначення або проведення перевірки нерідко стає самостійною підставою для скасування її результатів. Тому до початку перевірки доцільно перевірити наявність законних підстав для її проведення, зміст наказу та направлення, повноваження посадових осіб контролюючого органу, а також дотримання встановленої законом процедури.

Не менш важливим є контроль за обсягом документів та інформації, які надаються перевіряючим. Прагнення максимально сприяти перевірці часто призводить до того, що компанія передає контролюючому органу документи, які не стосуються предмету перевірки або можуть бути неоднозначно витлумачені. Як наслідок, такі документи нерідко використовуються для формування додаткових претензій до платника податків. Саме тому кожен запит контролюючого органу має проходити попередній правовий аналіз.

Окрему увагу необхідно приділяти фіксації процесуальних порушень. Витребування документів поза межами предмету перевірки, перевищення строків її проведення, використання інформації з неналежних джерел або вихід посадових осіб за межі своїх повноважень можуть мати вирішальне значення під час подальшого оскарження результатів перевірки. Саме тому будь-які порушення мають бути належним чином задокументовані вже на стадії контролю.

Разом із цим, компанія повинна самостійно формувати власну доказову базу. На практиці одним із найпоширеніших прорахунків є переконання, що достатньо надати документи, які витребовує контролюючий орган. Насправді ефективний захист потребує системного накопичення доказів, які підтверджують реальність господарських операцій, фактичний рух активів, виконання робіт чи надання послуг. Саме сукупність договорів, первинних документів, платіжних доручень, листування, митних декларацій, технічної документації та інших доказів найчастіше стає визначальною під час судового розгляду.

Зрештою, правова позиція повинна формуватися ще до завершення перевірки. Очікування акту перевірки без активної правової роботи є однією з найпоширеніших помилок бізнесу. Чим раніше компанія розуміє потенційні ризики та готує аргументи для свого захисту, тим більше шансів уникнути донарахувань або успішно оскаржити їх у майбутньому.

За що чіпляються під час перевірки

Аналіз судової практики свідчить, що переважна більшість податкових та митних спорів виникає навколо відносно обмеженого кола питань.

У податковій сфері найбільш поширеними залишаються спори щодо реальності господарських операцій, правомірності формування податкового кредиту з ПДВ, донарахування податку на прибуток, наявності ділової мети господарських операцій та повторних перевірок після скасування податкових повідомлень-рішень. Особливу увагу привертає практика, коли контролюючі органи фактично ототожнюють можливі порушення контрагента з порушеннями самого платника податків, не досліджуючи належним чином фактичний рух активів чи економічний зміст операцій.

У митній сфері найбільшу кількість спорів викликають коригування митної вартості, класифікація товарів за УКТ ЗЕД, застосування ставок ПДВ та митних пільг, а також питання підтвердження відповідності продукції вимогам технічних регламентів. При цьому, практика показує, що спір часто виникає не через відсутність необхідних документів у бізнесу, а через різне тлумачення законодавства та доказів митним органом і декларантом.

Суди дедалі частіше звертають увагу не на формальні ознаки порушень, а на фактичні обставини здійснення господарської діяльності. Порушення контрагентом податкового законодавства саме по собі не може свідчити про нереальність господарської операції, якщо фактичне постачання товарів, виконання робіт або надання послуг підтверджується належними доказами.

Суди у митних спорах виходять з того, що сумніви митного органу щодо заявленої митної вартості самі по собі не є достатньою підставою для відмови від застосування першого методу її визначення. Митниця має належно обґрунтувати таке рішення.

На мій погляд, саме ці підходи демонструють загальну тенденцію до посилення стандартів доказування для контролюючих органів та підвищення рівня захисту добросовісного бізнесу.

Окремо варто враховувати, що сучасна система податкового контролю дедалі більше ґрунтується на ризик-орієнтованому підході. Саме тому предметом перевірок часто стають не лише окремі господарські операції, а й загальна поведінка платника податків, його контрагентів, структура господарських зв'язків та економічна логіка здійснюваних операцій. У таких умовах якісне документальне оформлення діяльності набуває особливого значення.

3 найпоширеніші помилки, які ускладнюють захист

Практика супроводження податкових та митних спорів дозволяє виділити три найбільш поширені помилки, які суттєво ускладнюють подальший захист бізнесу.

Першою є надання перевіряючим усіх документів без попереднього правового аналізу. Надлишкова інформація нерідко створює більше ризиків, ніж переваг, оскільки окремі документи можуть бути використані для формування нових претензій або витлумачені не на користь платника податків.

Другою помилкою є ігнорування акту перевірки та неподання заперечень. Багато компаній помилково сприймають акт як остаточний документ, на зміст якого вже неможливо вплинути. Насправді саме на стадії подання заперечень бізнес отримує останню можливість надати додаткові докази, спростувати висновки перевіряючих та зафіксувати власну правову позицію до прийняття податкового повідомлення-рішення.

Третьою та, мабуть, найдорожчою помилкою є звернення до адвоката лише після отримання податкового повідомлення-рішення або рішення митниці. У більшості випадків це означає, що значна частина можливостей для захисту вже втрачена, а подальша робота спрямована не на запобігання негативним наслідкам, а на їхню мінімізацію.

Що робити після отримання акту перевірки

У своїй практиці неодноразово спостерігаю ситуації, коли бізнес фактично ігнорує стадію подання заперечень до акту перевірки, розраховуючи захищати свою позицію вже під час адміністративного або судового оскарження. Проте, саме на цьому етапі компанія має останню можливість вплинути на висновки контролюючого органу до прийняття податкового повідомлення-рішення. Тому недооцінювання цього інструменту часто стає однією з ключових причин подальших фінансових втрат.

Заперечення дозволяють не лише спростувати висновки контролюючого органу, а й надати додаткові документи, звернути увагу на процесуальні порушення та сформувати основу майбутньої правової позиції. Саме тому підготовка заперечень повинна розглядатися не як формальність, а як повноцінний етап захисту.

Важливо також пам'ятати, що заперечення до акту перевірки подаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем його отримання. Пропуск цього строку може суттєво обмежити можливості для подальшого захисту.

Як діяти після отримання податкового повідомлення-рішення або рішення митниці

Після отримання податкового повідомлення-рішення не варто поспішати зі сплатою донарахованих сум без детального аналізу ситуації. Насамперед необхідно оцінити законність проведення перевірки, достатність доказової бази контролюючого органу та перспективи адміністративного чи судового оскарження.

Аналогічний підхід доцільно застосовувати і в митних спорах. У разі отримання рішення про коригування митної вартості або картки відмови необхідно проаналізувати мотивувальну частину рішення, оцінити правомірність вимог митного органу та перевірити наявність підстав для відмови у застосуванні першого методу визначення митної вартості.

На практиці значна частина податкових донарахувань та рішень митних органів скасовується саме через недостатнє обґрунтування висновків контролюючих органів або неповне дослідження обставин справи. Саме тому отримання податкового повідомлення-рішення чи рішення митниці не слід сприймати як підтвердження правомірності позиції державного органу. Навпаки, кожне таке рішення потребує ретельного правового аналізу з точки зору дотримання процедури, належності доказів та правильності застосування норм законодавства.

Про строки, які не можна пропустити

Навіть найбільш обґрунтована правова позиція може втратити практичну цінність у разі пропуску процесуальних строків. Саме тому бізнесу важливо контролювати не лише зміст своїх аргументів, а й своєчасність їх подання.

Зокрема, заперечення до акту перевірки подаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем його отримання, а скарга на податкове повідомлення-рішення протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного рішення. Що стосується митних спорів, рішення про коригування митної вартості та картки відмови можуть бути оскаржені як в адміністративному, так і в судовому порядку. Водночас практика свідчить, що найбільші ризики для бізнесу пов'язані не стільки з пропуском формальних строків, скільки із запізнілим збором доказів та несвоєчасною підготовкою правової позиції.

Податкові та митні спори для сучасного бізнесу це питання управління ризиками, фінансової стабільності, безперервності операційної діяльності та захисту репутації.

Компанії, які починають формувати стратегію захисту ще на стадії перевірки або митного контролю, мають значно більше шансів не лише успішно оскаржити рішення контролюючого органу, а й взагалі не допустити прийняття необґрунтованих донарахувань. Саме тому юридичний супровід перевірок сьогодні є не реакцією на проблему, а одним із ключових елементів системи управління ризиками бізнесу, спрямованим на захист активів, ділової репутації та стабільності компанії.